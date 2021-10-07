Як розраховується і відбувається розмитнення авто з США

Купити недорогий і справний автомобіль на ходу в США? Це лише початок. Найскладніше починається з моменту оформлення машини для експорту для організації транспортування і митного очищення в Україні. Щоб зрозуміти, як розраховується розмитнення авто з США, потрібно знати:

митну вартість з урахуванням акцизного збору + 10% ввізного мита та + 20% ПДВ;

розмір акцизу (залежить від року випуску машини, типу та об'єму двигуна).

Ось чому електрокари ввозити в Україну вигідніше. В країні діє закон, згідно з яким розмитнити електрокар можна, виходячи зі ставки 1 євро за 1 кВт⋅год. ПДВ, ввізне мито і податок не оплачуються. Трохи інша ситуація з гібридними моделями, ставка в такому випадку — 100 євро за машину. Зверніть увагу, що закон на спрощене очищення електрокарів діє до 2022 року, і поки невідомо, чи планують його продовжувати.

Калькулятор для розрахунку платежів

Самостійно розрахувати приблизну вартість розмитнення простіше й швидше за все онлайн-калькулятором розмитнення авто з США. В PLC Group це зручний інструмент для розрахунку. Щоб дізнатися підсумкове число, не обов'язково реєструватися і зв'язуватися з менеджерами. Просто введіть відомі вихідні дані, щоб розуміти не тільки те, як розмитнити машину з США, а й чи вигідно це в принципі.

Що вводити в калькулятор:

тип двигуна (бензиновий, дизельний, електричний, гібридний);

об'єм двигуна;

рік випуску;

митну вартість.

Що вийде дізнатися:

розмір мита;

суму акцизного збору;

ПДВ;

суму митних платежів;

загальну вартість.

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Очищення на митниці включає витрати на логістику, вантажно-розвантажувальні роботи, послуги митного брокера та митні платежі (у тому числі експертизи), а також сертифікацію та постановку на облік (оплачується окремо).

Податки розраховуються на підставі митної вартості автомобіля. Формують її три види витрат покупця до приїзду в митну зону: ціна на аукціоні, комісійні аукціону авто з США і витрати на логістику. Акциз розраховується, виходячи з даних про рік випуску, тип палива, коефіцієнт і об'єм двигуна. Ввізне мито — 10% від ціни, ПДВ — 20% від суми митної вартості, мита та акцизного збору.

Які документи потрібні для розмитнення авто з США?

Після прибуття машини в український порт контейнер розкривається в присутності власника. Експедитор видає техпаспорт на ТЗ, виписку про покупку (інвойс) і чеки оплати експедиторських послуг. З цих паперів починається процес очищення машини для подальшого використання в Україні. Для запуску процесу до них потрібно додати:

паспорт;

ІПН;

коносамент (транспортна накладна від перевізника).

Документи потрібно передати митному брокеру. Додатково доведеться отримати довідку про екологічний клас двигуна для сертифікації.