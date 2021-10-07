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​Поліція знайшла трійцю школярів-втікачів з Обухівщини, які зробили схованку в кукурудзяному полі

Діти планували втечу заздалегідь і навіть склали імпровізований план.

​Поліція знайшла трійцю школярів-втікачів з Обухівщини, які зробили схованку в кукурудзяному полі
Фото: НПУ

Поліція знайшла  трьох школярів з Кагарлика - Польського Дмитра 2009 р.н., Штикова Максима 2009 р.н. і Мостіпана Дмитра 2008 р.н., які зникли напередодні і були оголошені в розшук.

Про це повідомила пресслужба  поліції Київщини.

"4:45 - саме у цей час поліція знайшла трійцю школярів-втікачів з Обухівщини. Це перші фото після виявлення дітей в кукурудзяному полі, де вони блукали серед ночі та навіть зробили схованку", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, троє 12-річних хлопців самовільно пішли зі школи та нікому не повідомили про своє місцеперебування. Поліція встановила, що діти планували втечу заздалегідь і навіть намалювали імпровізований план.

Про зникнення хлопчиків нас повідомили вже о 17 годині вечора і на розшук неповнолітніх було оперативно піднято всі сили поліції Кагарлика та Обухівщини, а також спецпризначенців, карний розшук, КОРД, кінологів, ювенальну превенцію, і, навіть, мисливців із тепловізорами для пошуків вночі.

"На щастя, дітей під ранок знайшли. Шановні батьки, вкотре закликаю вас, цікавтесь життям та дозвіллям ваших дітей, підтримуйте їх та намагайтесь бути ближчими до їх інтересів. Пам‘ятайте, діти-наше майбутнє, бережіть їх!", - наголосили в поліції.

Нагадаємо, в серпні на Сумщині під час збирання ягід у лісі заблукав 7-річний хлопчик. Дитину шукали рятувальники, поліцейські, кінологи, водолази, волонтери і місцеві мешканці, загалом понад 150 осіб і дві собаки. Ввечері того ж дня хлопчика знайшли.

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