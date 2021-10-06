​Начальнику служби безпеки "Київпастрансу" повідомили про підозру

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру начальнику служби безпеки та надзвичайних ситуацій КП "Київпастранс" у службовій недбалості, що спричинило збитків у розмірі 3,3 мільйона гривень виділених на організацію охорони об’єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, у 2019 році "Київпастранс" уклав із переможцем тендеру – приватною охоронною компанією – договір про надання послуг з фізичної охорони станцій Борщагівської лінії швидкісного трамваю, а також здійснення на них перепускного режиму професійними охоронцями за визначеними цілодобовими охоронними постами.

У подальшому на підставі затверджених актів КП перерахувало на рахунки приватного підприємства бюджетні кошти у сумі понад 4, 1 млн гривень.

Однак, досудовим розслідуванням встановлено, що обсяги та вартість охоронних послуг не відповідали заявленим у документах. Фірма не мала у штаті достатньої кількості охоронців для виконання умов договору та залучала до чергувань сторонніх осіб без відповідної кваліфікації. На окремих об’єктах охорона була відсутня взагалі.

"Вищевказані порушення залишились поза увагою начальника служби безпеки та надзвичайних ситуацій КП «Київпастранс», який безпосередньо і мав перевірити обсяги наданих послуг. За висновками судової економічної експертизи, вказаними діями комунальному підприємству КМДА завдано збитків на суму 3,3 млн гривень", - повідомили в прокуратурі.

Також, у липні 2021 року було повідомлено про підозру керівнику вказаної охоронної структури. Його дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК.

Нагадаємо, раніше ДФС вручила підозру службовим особам КП "Київпастранс" за розтрату 13 млн грн.