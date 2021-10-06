У деяких населених пунктах 3 областей відмовились перейменовувати вулицю на честь Терешкової

У селі Обиходи Житомирської області, селі Подвірне Чернівецької області та Нерубайське Одеської області відмовились перейменовувати вулицю на честь єдинороски Валентини Терешкової. Про це стало відомо з відповідей на запити та звернень громадян.

Згідно з відповіддю з Коростенської міської ради, в селі Обіходи жителі не виявили бажання проводити громадські обговорення з перейменування вулиці на честь Терешкової В.

Згідно з відповіддю з Мамалигівської сільської ради, відмова у перейменуванні вулиці у селі Подвірне аргументується тим, що вулиця названа на честь першої льотчиці, і не має жодного стосунку до окупації Криму та політики.

Згідно з відповіддю Нерубайської сільської ради, у с. Нерубайське Одеської області відмовились перейменовувати вулицю Терешкової, мотивуючи це тим, що немає даних, що вулицю названо саме на честь Терешкової Валентини.

Крім цього, у селі Росошани Чернівецької області відмовились перейменовувати вулицю Чапаєва, яка також підпадає під дію закону про декомунізацію.

Нагадаємо, Терешкова голосувала 1 березня 2014 року за окупацію Криму, а також саме вона стала ініціаторкою обнулення термінів президентства Володимира Путіна у 2020 році.

Раніше відмовились перейменовувати вулиці у селі Коблево, що на Миколаївщині, але згодом перейменували її. Також відмовились перейменовувати вулиці у Смілі та Чигирині.