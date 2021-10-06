Історики встановили імена 159 нацистів, причетних до вбивств євреїв у Бабиному Яру

"Кожний, хто був якимось чином причетний, має бути визнаним винним".

Наукова робоча група, створена меморіальним центром Голокосту "Бабин Яр" встановила імена 159 нацистів, які здійснювали розстріли в Бабиному Яру 29-30 вересня 1941 року.

Про це повідомляється на сайті центру.

Встановлено, що це були люди з усієї Німеччини й інших країн, що перебували під нацистським контролем. Їм було від 20 до 60 років. Деякі були освіченими, інші ‒ ні.

"Одні вбивали, інші забирали євреїв із їхніх будинків, треті забирали їхні речі та багаж. Одні давали зброю, а інші подавали бутерброди, чай і горілку вбивцям. Усі вони винні в масовому злочині. Кожний, хто був якимось чином причетний, прямо чи опосередковано, має бути визнаним винним", - сказав з цього приводу голова академічної ради центру Патрік Дебуа.

Більшість з цих людей після війни жили нормальним життям.

Незважаючи на зізнання, докази та свідчення, які були надані ще в 1960-х роках деякими нацистськими солдатами, які скоїли вбивства, лише невелику частину з причетних судили за їхні страшні злочини. Було засуджено кількох есесівців (Пауль Блобель, Куно Каллсен, Август Гефнер, Адольф Янсен і Крістіан Шульте) та один поліцейський (Енгельберт Кройцнер).

Повний список імен знаходиться на сайті центру.

Нагадаємо, наприкінці вересня 1941 року німецькі окупанти почали масово розстрілювати єврейське населення Києва. Тільки за два дні в Бабиному Яру було вбито 34 тис. євреїв. Загалом за три роки окупації тут закатували щонайменше 100 тис. осіб.