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Нобелівську премію з хімії дали за розробку органокаталізу

Нагороду поділили Девід Макміллан та Бенджамін Ліст.

Нобелівську премію з хімії отримали британсько-американський вчений Девід Макміллан та німець Бенджамін Ліст "за розвиток асиметричного органічного каталізу".

Про це у середу, 6 жовтня, оголосила Шведська королівська академія наук.

"Будівництво молекул - складне мистецтво. Бенджамін Ліст та Девід Макміллан удостоєні Нобелівської премії з хімії 2021 року за розробку нового точного інструменту молекулярного будівництва - органокаталізу. Це мало великий вплив на фармацевтичні дослідження та зробило хімію зеленішою", - пояснюється роль учених у пресрелізі Нобелівського комітету.

Каталізатори, які контролюють та прискорюють хімічні реакції, є фундаментальним інструментом для науки, але дослідники тривалий час вважали, що в принципі їх лише два: метали та ензими.

Ліст та Макміллан у 2000 році незалежно один від одного розробили третій тип каталізу - асиметричний органічний каталіз, що базується на невеликих органічних молекулах.

Такі каталізатори є екологічно чистими та дешевими у виробництві.

Нагадаємо, що в 2020 році ця премія дісталася біохімікам Дженніфер Дудне і Еммануель Шарпантьє за розвиток технології CRISP/Cas9, яка дозволяє точково редагувати ДНК.

У 2019 премію розділили троє розробників літій-іонних батарей: Джон Гуденаф, Стенлі Уіттінгем і Акіра Йосіно.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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