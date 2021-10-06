Нобелівську премію з хімії дали за розробку органокаталізу

Нобелівську премію з хімії отримали британсько-американський вчений Девід Макміллан та німець Бенджамін Ліст "за розвиток асиметричного органічного каталізу".

Про це у середу, 6 жовтня, оголосила Шведська королівська академія наук.

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Benjamin List and David W.C. MacMillan “for the development of asymmetric organocatalysis.” pic.twitter.com/SzTJ2Chtge — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2021

"Будівництво молекул - складне мистецтво. Бенджамін Ліст та Девід Макміллан удостоєні Нобелівської премії з хімії 2021 року за розробку нового точного інструменту молекулярного будівництва - органокаталізу. Це мало великий вплив на фармацевтичні дослідження та зробило хімію зеленішою", - пояснюється роль учених у пресрелізі Нобелівського комітету.

Каталізатори, які контролюють та прискорюють хімічні реакції, є фундаментальним інструментом для науки, але дослідники тривалий час вважали, що в принципі їх лише два: метали та ензими.

Ліст та Макміллан у 2000 році незалежно один від одного розробили третій тип каталізу - асиметричний органічний каталіз, що базується на невеликих органічних молекулах.

Такі каталізатори є екологічно чистими та дешевими у виробництві.

Нагадаємо, що в 2020 році ця премія дісталася біохімікам Дженніфер Дудне і Еммануель Шарпантьє за розвиток технології CRISP/Cas9, яка дозволяє точково редагувати ДНК.

У 2019 премію розділили троє розробників літій-іонних батарей: Джон Гуденаф, Стенлі Уіттінгем і Акіра Йосіно.