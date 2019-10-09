Нобелевскую премию по химии присудили за литий-ионные батареи (обновлено)

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии.

Как сообщается в Twitter премии, награду в 2019 году присудили американцам Джону Гуденофу из Техасского университета в Остине, Стэнли Уиттинхэму из Бингемтонского университета и Акире Ёсино из частного университета в японской Нагое.

The 2019 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham and Akira Yoshino “for the development of lithium-ion batteries.” pic.twitter.com/LUKTeFhUbg — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2019

"Эта легкая, перезаряжаемая и мощная батарея сегодня используется во всем, от мобильных телефонов до ноутбуков и электроавтомобилей", - отметил Нобелевский комитет. - Кроме того, такой тип батарей обладает возможностью сохранения значительного количества энергии, получаемой от солнца и ветра, что позволяет освободиться от использования ископаемых видов энергоносителей".

Торжественная церемония вручения премий пройдет 10 декабря в день рождения Альфреда Нобеля.

Напомним, в 2018 году премия по химии была присуждена американцам Фрэнсис Арнольд и Джорджу Смиту, а также британцу Грегори Уинтеру за научный вклад в развитие экологических технологий в химической промышленности, в частности за исследования о направленной эволюции ферментов и за изучение пептидов и антител.

В 2017 году Нобеля по химии дали за мгновенную заморозку биологических образцов.