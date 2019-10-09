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Нобелевскую премию по химии присудили за литий-ионные батареи (обновлено)

Награду разделили трое ученых - Джон Гуденаф, Стэнли Уиттенгем и Акире Ёсино.

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии.

Как сообщается в Twitter премии, награду в 2019 году присудили американцам Джону Гуденофу из Техасского университета в Остине, Стэнли Уиттинхэму из Бингемтонского университета и Акире Ёсино из частного университета в японской Нагое.

"Эта легкая, перезаряжаемая и мощная батарея сегодня используется во всем, от мобильных телефонов до ноутбуков и электроавтомобилей", - отметил Нобелевский комитет. - Кроме того, такой тип батарей обладает возможностью сохранения значительного количества энергии, получаемой от солнца и ветра, что позволяет освободиться от использования ископаемых видов энергоносителей".

Торжественная церемония вручения премий пройдет 10 декабря в день рождения Альфреда Нобеля.

Напомним, в 2018 году премия по химии была присуждена американцам Фрэнсис Арнольд и Джорджу Смиту, а также британцу Грегори Уинтеру за научный вклад в развитие экологических технологий в химической промышленности, в частности за исследования о направленной эволюции ферментов и за изучение пептидов и антител.

В 2017 году Нобеля по химии дали за мгновенную заморозку биологических образцов.

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