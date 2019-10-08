Почему представитель ОБСЕ Сайдик не смог ответить, чей Крым

Представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик , тот самый, которому Леонид Кучма адресовал письмо с согласием украинских властей следовать российскому варианту «формулы Штайнмайера», во время одной из сессий международной конференции «Украина – шансы на мирное урегулирование» не смог ответить на вопрос: чей всё-таки Крым ?

Фото: EPA/UPG Мартин Сайдик

«Когда я буду на пенсии, буду, так сказать, свободным человеком, тогда я смогу уже комментировать и тему Крыма. Но присутствующим следует знать: во времена СССР полуостров около 30 лет находился в составе Российской Федерации, затем 37 лет – с 1954 года по 1991 год – в составе Украинской ССР, а до этого была Российская империя».

Вообще-то Сайдик – это довольно примечательная личность. 5 июня он, к примеру, заявил о необходимости одностороннего снятия Украиной блокады Донбасса. Он – тот человек, который неоднократно оповещал международную общественность о позитивных результатах бесчисленных перемирий на Востоке Украины. Он говорил, что ОБСЕ не видит присутствия в ОРДЛО российских боевиков, тяжелого вооружения, не может зафиксировать обстрелов ими позиций ВСУ.

Можно ещё вспомнить и о «плане Сайдика». Суть предложений состояла в том, что на временно оккупированные территории Донбасса должна прибыть объединенная миссия ООН и ОБСЕ, которая организует выборы, обеспечит амнистию участникам так называемого сепаратистского движения и проследит за соблюдением прав и свобод местного населения. В частности, говорилось о необходимости сберечь «языковую самоидентификацию».

Также Сайдик озвучил предложение о создании Евросоюзом Агентства по реконструкции, которое, собственно, и должно было бы заниматься восстановлением Донбасса и его реинтеграцией в Украину.

Впрочем, сам спецпредставитель ОБСЕ тогда говорил о функционировании локальной прокуратуры и силовых структур (той самой «народной милиции») для отдельных регионов Донбасса. Более того, Сайдик настаивал на необходимости ратификации этого плана украинским и российским парламентами перед началом реализации.

Фото: EPA/UPG

Как-то мало чем этот план отличается от плана Кремля по реинтеграции Донбасса с последующей его федерализацией. Напомню, что это позволит Москве остановить евроинтеграционные устремления Украины.

Любопытно, что большая часть зрелой жизни австрийского дипломата связана с Россией.

Поступив на австрийскую дипломатическую службу в 1975 году, он вскоре был назначен на должность советника и пресс-атташе Посольства Австрии в Москве, где и работал с 1980 по 1985 год.

С 1987 по 1989 годы он был главой Представительства австрийского банка Creditanstalt-Bankverein в Москве, а далее - советником и заместителем главы миссии в посольстве Австрии в РФ (в 1989 - 1991 годах).

В 1991-1994 годах Сайдик работал в австрийской строительной компании Maculan Group GmbH директором по международному бизнесу, был членом Совета директоров и генеральным директором совместного предприятия в Якутске. Всё это происходило в лихие 90-е, когда без связей с российскими спецслужбами нельзя было выжить в большом бизнесе.

Фото: EPA/UPG Мартин Сайдик

Довольно редко, но все же встречается информация о том, что Мартин Сайдик впервые посетил Москву гораздо раньше, а именно в 1972 году, где стажировался на кафедре международного права в МГУ под руководством юриста-международника Григория Тункина.

Знаковая, кстати, фигура. Его карьера началась еще в сталинском Наркомате ВМФ СССР, после чего он переквалифицировался в дипломаты. Вот что Сайдик вспоминает о том времени: «Мне повезло довольно часто общаться с Тункиным». Судя по всему, «сталинский дипломат» как минимум участвовал в формировании мировоззрения в то время молодого, но крайне перспективного австрийца.

Тункина называют патриархом советской международно-правовой мысли. Он полагал, что нормы международного права не могут быть едины для стран с различными социальными системами. И в то же время он выступал против нарушения границ другого государства, хотя именно Украину он как независимое государство не воспринимал.

Теперь понятно, почему Сайдик не может ответить на вопрос, чей Крым и почему он заставляет украинскую сторону принять абсолютно российский вариант «формулы Штайнмайера».

В одном из своих интервью он как-то сказал: «На каких условиях будет мир – это уже второстепенное. Важнее всего – сам мир».

Господин Сайдик, есть вариант: Россия выводит свои войска, передает контроль над границей, перестает поддерживать боевиков и мир наступит очень быстро. В противном случае, ситуация, когда ОБСЕ не замечает, что так называемые Первый и Второй армейские корпуса в ОРДЛО координируются и управляются из Ростова, их военнослужащие проходят обучение в РФ, - это отнюдь не мир, а подыгрывание агрессору.

Фото: Макс Левин

Следует осознать: в национальные интересы Украины уж точно не вписываются «формула Штайнмайера» или «план Сайдика». Все это – труды, разработанные в РФ.

Меж тем представляется, что сам Сайдик так и не понял, что он сделал. Он заставил задуматься о том, что украинской власти следует разработать дополнительную систему условных политических и дипломатических предохранителей. Не стоит забывать, что согласно российскому варианту «формулы Штайнмайера», ОБСЕ отводится ключевая роль в вопросе контроля и подтверждения легитимности возможных выборов на Донбассе. И за этим процессом будут наблюдать поверенные Сайдик и еже с ними.

Что ж, думаю, имплементация нового варианта Минских соглашений пройдёт успешно.