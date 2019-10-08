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США и Япония подписали торговое соглашение

Соглашение упростит доступ американских сельхозпроизводителей на японский рынок.

США и Япония подписали торговое соглашение
Фото: businessinsider

Стороны США и Японии на церемонии в Белом доме подписали торговое соглашение. Об этом сообщает Business Insider.

Отмечается, что соглашение откроет доступ к некоторым рынкам, к которым фермеры потеряли доступ после выхода США из многостороннего Азиатско-Тихоокеанского пакта в начале 2017 года.

Присутствовавший на церемонии президент США Дональд Трамп назвал соглашение "очень сильным и потрясающим". По его мнению, оно пойдет на пользу американским фермерам, так как договор упростит доступ американских сельхозпроизводителей на японский рынок.

Американские чиновники подсчитали, что сделка приведет к снижению тарифов на американскую сельскохозяйственную продукцию на сумму около 7 миллиардов долларов, включая сыр, вино, говядину, свинину, пшеницу и миндаль. США, в свою очередь, снизят тарифы на японские промышленные товары.

По итогам церемонии, Трамп заявил, что США сейчас находится на наилучшем этапе отношений с Японией.

Напомним, в конце мая Дональд Трамп посещал Японию с официальным визитом. Тогда, по его словам, в ходе переговоров сторонам удалось достичь "большого прогресса по многим направлениям".

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