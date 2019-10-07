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Трамп заявил о способности стереть экономику Турции с лица земли

Американский президент одним твитом обрушил лиру.

Трамп заявил о способности стереть экономику Турции с лица земли
Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявил, что сотрет экономику Турции с лица земли, если та "сделает что-то, что я в своей огромной и непревзойденной мудрости сочту выходящим за рамки".

Об этом он написал в твиттере на следующий день после внезапного объявления о выводе американских войск из районов на севере Сирии, населенных в основном курдами.

При этом американский президент не уточнил, за какие именно действия может пострадать Турция.

После твита Трампа курс лиры к доллару просел более чем на 2%, отмечает Bloomberg.

Турецкие войска готовят военную операцию на севере Сирии, и Трамп де-факто дал ей зеленый свет, что вызвало резкую критику не только со стороны демократов, но и республиканцев. В курдских Отрядах народной самообороны (YPG) назвали поведение США "ударом в спину".

Напомним, в январе-марте 2018 года Турция провела в Сирии военную операцию "Оливковая веть" на западном берегу Евфрата, а в конце 2018 года анонсировала аналогичную операцию на восточном берегу. Это зона военного влияния, а YPG в этом регионе были важным союзником США в борьбе против террористов ИГИЛ.

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