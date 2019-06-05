ТКГ в Минске готовит снятие экономической блокады ОРДЛО по предложению Кучмы и Зеленского

Трехсторонняя контактная группа по Украине на следующем заседании обсудит снятие экономической блокады с отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом сегодня по итогам переговоров в Минске заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, пишет "Интерфакс-Украина".

"Предложение о снятии экономической блокады было сделано от господина Кучмы, и это было поддержано участниками из ОРЛО и ОРДО. Это будет на рассмотрении в экономической подгруппе в следующий раз", - сказал Сайдик журналистам в среду в Минске.

По словам спецпредставителя, снятие блокады могло бы стать "большим прорывом". Сайдик заметил, что введение против ОРДО и ОРЛО блокады весной 2017 года стало тем фактором, который способствовал "разрыву сторон".

Ранее представитель России в Контактной группе Борис Грызлов проинформировал, что экономической подгруппе уже "дано поручение обсудить вопрос восстановления экономических связей в случае принятия Киевом решения о снятии экономической блокады Донбасса". По его словам, в этом вопросе Донецк и Луганск предложили конкретные инициативы.

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучмав своем выступлении перед журналистами не сказал прямо, что речь идет о снятии экономической блокаты с оккупированных районов Донбасса. По его словам, на заседании ТКГ он озвучил предложения президента Украины Владимира Зеленского по установлению мира на Донбассе.

"Мы приехали с "дорожной картой" от президента Украины. Были посылы такие, что президент действительно хочет, чтобы был мир в том регионе. С соответствующими приказами я сюда приехал … и выразил все пожелания, которые услышал от президента и которые знаю сам. Их просто надо решать", - сказал Кучма.

Напомним, решение о блокаде оккупированных районов Донбасса было принято СНБО осенью 2014 года, после вторжения в Украину регулярной армии России. Указ предусматривал прекращение деятельности на территории ОРДЛО всех государственных учреждений Украины и банков, а также эвакуацию их сотрудников. В 2017 году президент Петр Порошенко принял решение о прекращении всех экономических, торговых и транспортных связей с оккупированными территориями.

За снятие блокады в мае этого года высказывались представители "Оппозиционного блока".