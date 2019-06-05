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Саакашвили назвал условием объединения с Кличко кадровую чистку в "УДАРе"

Политик потребовал избавиться от людей, лояльных к Порошенко.

Саакашвили назвал условием объединения с Кличко кадровую чистку в "УДАРе"
Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили сказал, что условием объединения "Руха новых сил" с Виталием Кличко станет кадровая чистка в партии "УДАР".

Об этом говорится в видеообращении на фейсбуке Саакашвили.

Он поблагодарил Кличко за предложение объединиться, назвал его давним другом, очень достойным человеком и лучшим мэром Киева. В то же время партию Кличко, заявил Саакашвили, нужно сильно менять.

"Если идти в УДАР, то партию УДАР нужно менять фундаментально. Там есть много людей, которые были до последнего момента с Порошенко. Если идти вместе, то надо избавляться от всех этих людей. Второе, там есть какие-то люди, связанные с коррупцией. От них полностью надо отмежеваться и, более того, добиваться, чтобы они все попали в тюрьму. Это принципиальное условие для объединения", - сказал политик.

Он добавил, что другим вариантом для "Руха новых сил" может стать неучастие в выборах.

"Если мы сейчас не берем это предложение, то моя команда "Руха новых сил" может оказаться вне выборов. Это тоже выбор. Просто я понимаю, что президенту Зеленскому нужно сейчас помогать. Его успех равноценен успеху Украины, и не дай Бог у него не выйдет - не выйдет и у Украины. Поэтому помогать ему надо, в том числе в парламенте", - сказал он.

Напомним, что рейтинг партии "УДАР" - менее половины процента. Она находится далеко за пределами проходного барьера.

4 июля лидер "УДАРа" Виталий Кличко, который хочет остаться мэром Киева, предложил Саакашвили возглавить эту политическую силу. Сам Саакашвили говорил, что не имеет политических амбиций в Украине, но готов консультировать команду президента Зеленского.

"Рух новых сил" был создан как общественное движение в ноябре 2016 года.

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