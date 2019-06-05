​В Минске началась встреча Кучмы и Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с представителем Украины в трехсторонней контактной группе Леонидом Кучмой. Об этом сообщает беларусское агентство "Белта".

Политики тепло поприветствовали друг друга. "Политика, Леонид Данилович, тебя не отпускает никак. Но это к лучшему", - отметил глава Беларуси. Кучма отметил такое мнение президента, как положительный сигнал.

"Я должен сказать, что это оценка не только моя, это большой части наших белорусов. Они с удовлетворением (не только политики) восприняли ваш приезд в Беларусь. И не только как представителя в этой трехсторонней контактной группе", - сказал Лукашенко. Кучма ответил, что белорусы в курсе про его хорошее отношение к Беларуси.

Политики также обсудили развитие двустороннего сотрудничества между Беларусью и Украиной.

Напомним, 3 июня Кучма вернулся на должность представителя Украины в Трехсторонней контактной группе. Он ушел в отставку осенью 2018 года, однако согласился на предложение Владимира Зеленского снова возглавить эту должность, поскольку президент считает необходимым разблокировать Минский процесс.