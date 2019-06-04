Возвращение Кучмы

Что означает и какие последствия будут у назначения Леонида Кучмы представителем от Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске.

Фото: пресс-служба президента Встреча Президента Владимира Зеленского с членами украинской части Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, 3 июня 2019.

Новый президент Украины Владимир Зеленский вернул Леонида Кучму в процесс урегулирования украино-российской войны на Донбассе, назначив его руководителем Трехсторонней контактной группы (ТКГ), которая заседает в Минске.

«Уже 5 июня будет первая встреча трехсторонней группы во главе с Леонидом Даниловичем Кучмой", - сказал Зеленский на специально созванном брифинге в понедельник 3 июня.

Это уже второй заход второго президента Украины Леонида Кучмы в ТКГ – до вчерашнего назначения он пробыл на этой должности больше четырех лет, на общественных началах.

Заход первый

Правильнее было бы сказать, что Кучма стоял у истоков создания ТКГ как формата переговоров по урегулированию развернувшейся войны на Донбассе. По итогам консультаций в Минске 5 сентября 2014 года был подписан первый пакет документов и от Украины его подписал как раз Леонид Кучма.

Фото: EPA/UPG Заседание контактной группы в Минске 5 сентября 2014.

Спустя 4 года – 2 октября 2018 года, Кучма объявил после очередного заседания ТКГ в Минске, что уходит с поста представителя Украины. Свое решение он объяснил состоянием здоровья в связи с возрастом. "Я для себя уже давно принял решение, когда я достигну своего критического возраста, я должен буду поблагодарить всех, кто со мной там (в ТКГ - ред.) работал, и уйти, дать возможность поработать другим", - заявил тогда политик.

Однако можно предположить, что на решение Кучмы повлияло и разочарование от отсутствия прогресса в урегулировании. Во-первых, свое заявление он сделал, когда уже было известно о намерении россиян снова грубого нарушить Минские договоренности – были объявлены досрочные «выборы» в оккупированных районах Донбасса.

«До ста поездок в Минск. А каждая встреча за закрытыми дверями... и когда ты знаешь, что движения серьезного не будет, когда ты приезжаешь и знаешь, что другая сторона приезжает с заранее подготовленными ответами», - рассказал Кучма.

А, во-вторых, в заявлении пресс-секретаря политика Дарки Олифер содержался расширенный перечень претензий.

Попытка №2

Кучма на брифинге с Зеленским в понедельник 3 июня Кучма сказал, что не мог не согласиться на предложение президента. «Я привык принимать решения, выполнять их и отвечать за них. Сегодняшняя встреча с президентом Украины показывает, что у меня есть такая возможность сделать свой вклад», - сказал он.

В то же время он предупредил, что не хочет играть роль "свадебного генерала".

Зеленский возвращение Кучмы объяснил тем, что после встреч с партнерами из США, Франции, Германии и других членов ЕС, где обсуждался вопрос прекращения войны на Донбассе, принято общее решение – возобновление переговоров в Нормандском формате и разблокирование Минского процесса.

Кроме этого очевидно, что наличие действующего представителя в ТКГ Зеленскому очень необходимо для первого официального выезда в качестве президента в Брюссель - где его точно будут спрашивать о планах, в том числе и по Донбассу.

Фото: president.gov.ua

Что стоит за таким назначением

После президентских выборов, где звучали разные заявления о перспективах Донбасса и взаимоотношений с Россией, одним из основных вопросов со стороны Запада был: какую политику новый президент Украины выберет по урегулированию войны? Продолжит ли курс своего предшественника? Или предпримет какие-то новые шаги? Если да, то какие?

До вчерашней пресс-конференции курс Зеленского ограничивался виртуальным описанием, к тому разными членами его команды. Теперь же кроме слов появились конкретные действия: назначение Леонида Кучмы можно считать сигналом о продолжении предыдущей политики Украины. Ведь именно Кучма стоял у истоков ТКГ, много лет руководил ею, его хорошо знают как на Западе, так и в России, его позиция по вопросу хорошо известна.

Что повлияло на решение самого Леонида Даниловича прервать отдых и вернуться в ТКГ – пока точно неизвестно. Эксперты не исключают, что это стало результатом других договоренностей – между его зятем, бизнесменом Виктором Пинчуком с новой властью. Журналисты как раз недавно засняли посещение Пинчуком Администрации президента.

Но главное, что приемственность политики Украины будет соблюдена, а значит, появилась прогнозируемость действий Киева.

«Это самая лучшая опция из существующих на сегодняшний день», считает дипломатический собеседник LB.ua.

При этом, оппоненты не преминули уколоть Зеленского из-за его кадрового решения. Президенту напомнили его слова во время предвыборной кампании о том, что на все должности будут назначены «новые лица», что Минск якобы отжил себя и нужен новый формат, или что он позовет в переговорную группу США и Великобританию. В реальности же выходит по-другому.

«Это (назначение Кучмы - ред) свидетельство того, что у Зеленского нет своей команды, плохо с «лавочкой запасных». Поэтому он и берет ранее проверенных специалистов, которых собрал еще Порошенко. А также значит, что сделанные ранее нами шаги на этом треке были правильными. Вопрос только в том, насколько долго эта новая команда продержится», - рассказал LB.ua собеседник в ТКГ.

Скептичны собеседники и по поводу результативности переговоров, несмотря даже на такое кадровое решение. Объясняется это тем, что Россия не выполняла Минских договоренностей раньше, грубо нарушила их в очередной раз недавно (выдача российских паспортов тому подтверждение), и нет оснований думать, что Кремль собирается выполнять их в будущем.

Фото: пресс-служба президента

Именно Леониду Кучме принадлежит фраза, что ключ решения конфликта – в Москве. Отвечая как то на вопрос журналиста, от кого зависит урегулирование на Донбассе, он ответил, что «от господа Бога и от Путина».

Успокаивает только то, что Зеленский пообещал на совместной с Кучмой конференции, что «никто территориями и суверенитетом Украины торговать не собирается».