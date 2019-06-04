Скончалась супруга президента Израиля Нехама Ривлин

Завтра ей должно было исполниться 74 года.

Супруга президента Израиля Реувена Ривлина Нехама Ривлин умерла во вторник в возрасте 73 лет. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

В последние годы Ривлин страдала болезнью легких. 5 июня ей должно было исполниться 74 года.

Фото: The Jewish Weekly

Нехама Ривлин родилась в 1945 году в сельском поселении Херут, ее родители - выходцы из Украины. Нехама Ривлин была ученым-биологом, она работала в университете Иерусалима на кафедрах зоологии, экологии и генетики. У Реувена и Нехамы Ривлин трое детей и несколько внуков.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал соболезнования главе государства. "Мы все молились за ее выздоровление в последний период, когда она мужественно и напряженно боролась за жизнь. Мы выражаем искренние соболезнования президенту и всей его семье. Покойся с миром", - сказал Нетаньяху.

В последние годы жизни Нехама Ривлин страдала фиброзом легких. В марте нынешнего года она перенесла операцию по пересадке одного легкого в госпитале "Бейлинсон" в Петах-Тикве. В связи с этим ее супруг Реувен Ривлин прервал свой визит в Канаду и раньше срока вернулся на родину.

Соболезнования в связи со смертью супруги уже выразил президент Украины Владимир Зеленский.