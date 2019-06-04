Боевики в понедельник совершили 13 обстрелов

В понедельник, 3 июня, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня, из них шесть раз - с применением запрещенных минометов калибров 120 мм и 82 мм. В результате обстрелов украинская армия потерь не понесла, сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Новоселовка Вторая, Верхнеторецкое, Авдеевка, Каменка, Пески, Новотроицкое, Водяное, Попасная и Новозвановка.

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, один оккупант ранен.

С полуночи вторник враг дважды обстрелял наши позиции в районе Авдеевка, потерь нет.