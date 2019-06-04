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​В Лондоне на демонстрации надули воздушный шар в виде "малыша Трампа"

Не все британцы рады приезду президента США.

Британцы, недовольные приездом президента США Дональда Трампа, принесли на демонстрацию в Лондоне гигантский надувной шар "малыш Трамп", изображающий американского лидера в виде младенца в подгузнике и со смартфоном в руке.

Фото: EPA/UPG

Как сообщает Associated Press, в центре Лондона собрались представители профсоюзов, различных женских групп, борцы за мир и защитники окружающей среды - все они недовольны политикой Трампа и его приемом в Великобритании.

Протесты начались с запуска надувного "малыша Трампа" на Парламентской площади.

Лидеры главной оппозиционной партии Великобритании должны позже присоединиться к демонстрантам на Трафальгарской площади недалеко от офиса премьер-министра Терезы Мэй. На демонстрации ожидается лидер лейбористов Джереми Корбин. Пресс-секретарь Лейбористской партии пояснила, что Трамп - "сексуальный хищник" и расист, недостойный чести приема у королевы Елизаветы II.

Визит американского президента в Великобританию был запланирован в память о том, что обе страны сражались плечом к плечу против нацизма.

Но уже перед приездом в Лондон Трамп обменялся оскорблениями с мэром города Садиком Ханом.

Напомним, что в прошлом году противники американского президента в Лондоне тоже запускали в небо "малыша Трампа".

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