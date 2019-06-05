​Кабмин одобрил увольнение 13 глав ОГА (список)

Кабинет министров одобрил проекты указов президента об увольнении ряда глав областных государственных администраций.
Об этом сообщила на заседании премьер-министр Владимир Гройсман, передают "Українськi Новини".
"Мы сегодня подаем президенту на увольнение ряд глав областных государственных администраций. Ожидаем, что Администрация президента совместно с Кабинетом министров проработает механизмы отбора новых претендентов на эти должности",- сказал он.
По словам премьера, в областях "должны быть управленцы, которые несут ответственность на местах".
Обновление. Согласно документу, который есть в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", Кабмин одобрил увольнение с занимаемых должностей:
- Александра Савченко (глава Волынской ОГА)
- Александра Куця (глава Донецкой ОГА)
- Геннадия Москаля (глава Закарпатской ОГА)
- Константина Брыля (глава Запорожской ОГА)
- Олега Гончарука (глава Ивано-Франковской ОГА)
- Александра Терещука (глава Киевской ОГА)
- Сергея Кузьменко (глава Кировоградской ОГА)
- Олега Синютки (глава Львовской ОГА)
- Алексея Савченко (глава Николаевской ОГА)
- Николая Клочко (глава Сумской ОГА)
- Степана Барны (глава Тернопольской ОГА)
- Вадима Лозового (глава Хмельницкой ОГА)
- Александра Мисника (глава Черниговской ОГА).
Напомним, после победы Владимира Зеленского на президентских выборах главы ОГА начали подавать в отставку. Согласно Конституции Украины, все председатели областных госадминистраций должны уйти в отставку сразу после выборов, независимо от того, кто в них победил.