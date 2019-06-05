​Кабмин одобрил увольнение 13 глав ОГА (список)

"В областях должны быть управленцы, которые несут ответственность на местах".

Кабинет министров одобрил проекты указов президента об увольнении ряда глав областных государственных администраций.

Об этом сообщила на заседании премьер-министр Владимир Гройсман, передают "Українськi Новини".

"Мы сегодня подаем президенту на увольнение ряд глав областных государственных администраций. Ожидаем, что Администрация президента совместно с Кабинетом министров проработает механизмы отбора новых претендентов на эти должности",- сказал он.

По словам премьера, в областях "должны быть управленцы, которые несут ответственность на местах".

Обновление. Согласно документу, который есть в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", Кабмин одобрил увольнение с занимаемых должностей:

Александра Савченко (глава Волынской ОГА)

Александра Куця (глава Донецкой ОГА)

Геннадия Москаля (глава Закарпатской ОГА)

Константина Брыля (глава Запорожской ОГА)

Олега Гончарука (глава Ивано-Франковской ОГА)

Александра Терещука (глава Киевской ОГА)

Сергея Кузьменко (глава Кировоградской ОГА)

Олега Синютки (глава Львовской ОГА)

Алексея Савченко (глава Николаевской ОГА)

Николая Клочко (глава Сумской ОГА)

Степана Барны (глава Тернопольской ОГА)

Вадима Лозового (глава Хмельницкой ОГА)

Александра Мисника (глава Черниговской ОГА).

Напомним, после победы Владимира Зеленского на президентских выборах главы ОГА начали подавать в отставку. Согласно Конституции Украины, все председатели областных госадминистраций должны уйти в отставку сразу после выборов, независимо от того, кто в них победил.