Постпреды Евросоюза согласовали продление российских санкций еще на год

Дипломаты Евросоюза одобрили продление односторонних запретительных мер в отношении России за оккупацию украинского Крыма. Санкции будут действовать еще год - до 23 июня 2020 года. Об этом в среду со ссылкой на источник в ЕС сообщило агентство Bloomberg.

Как ожидается, после повторного обсуждения на следующей неделе правительства европейских стран одобрят это решение.

Санкции в отношении Крыма и Севастополя включают запрет на импорт в ЕС товаров, европейские инвестиции на территории Крыма, включая приобретение там недвижимости, финансирование бизнеса, предоставление услуг, например, туристических. Европейским судам запрещен вход в крымские порты, а самолетам - посадки в аэропортах Крыма за исключением экстренных ситуаций.

Напомним, санкционная политика ЕС в отношении России включает три независимых блока: визовые ограничения против российских граждан, экономические секторальные санкции против ряда российских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов, а также ограничительные меры против Крыма. Все эти пакеты были введены в течение 2014 года после аннексии Крыма и введения российской армии на Донбасс.