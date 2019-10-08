Georgian Airways подаст иск против России на $25 млн

Авиакомпания Georgian Airways намерена обратиться в Европейский суд с иском на $25 млн против Министерства транспорта России в связи с "необоснованным приостановлением полетов" с 8 июля.

Об этом во вторник сообщил генеральный директор авиакомпании Роман Бокерия, пишет "Новости-Грузия".

"Формальной причиной запрета стала претензия российского министерства транспорта в связи с тем, что Georgian Airways якобы задолжала 800 тысяч долларов российской аэронавигации… Мы со всей ответственностью заявляем, что у Georgian Airways нет ни цента долга перед навигацией, несмотря на то, что мы платим в три раза больше налогов, чем российские авиакомпании. Это противоречит межгосударственным соглашениям между Грузией и Россией", - сказал он в интервью грузинскому общественному ТВ.

Он также ответил на претензии, высказанные российским Минтрансом в связи со "стандартами безопасности" грузинской авиакомпании. Он указал на то, что Georgian Airways оперирует на рынке уже 27 лет и за это время у компании не было проблем с безопасностью "никогда и ни в одной стране мира". "Авиакомпания выполняет регулярные рейсы почти во все европейские страны и является членом IATA", - подчеркнул Бокерия.

В грузинской авиакомпании также отмечают, что в указе президента России от 21 июня говорилось о запрете полетов в Грузию только российским авиакомпаниям, в связи с чем запрет на полеты в Россию Georgian Airways в Тбилиси считают незаконным.

"Соответственно, действия Минтранса России по запрету полетов Georgian Airways являются незаконными. В результате компания понесла значительные финансовые потери. Также были нарушены права наших пассажиров", — сказал Бокерия.

Напомним, полеты между Россией и Грузией прекратились из-за антироссийских протестов в Тбилиси.