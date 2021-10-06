У Чернівцях раптово помер 21-річний студент з Індії

Хлопцеві стало зле поблизу гуртожитку, де він мешкав.

У Чернівцях поблизу гуртожитку медуніверситету раптово помер 21-річний студент з Індії.

Про це речниця поліції Тетяна Андрійчук розповіла ZAXID.NET, уточнивши, що хлопець помер ввечері вівторка, 5 жовтня.

За її словами, ознак насильницької смерті в хлопця не було, наразі причину смерті встановлюють паталогоанатоми.

Про смерть хлопця в поліцію повідомив диспетчер "швидкої" пізно ввечері. Медики, які прибули на виклик, констатували смерть студента.

"Хлопець помер раптово поблизу гуртожитку, де він мешкав. Там була багато свідків, саме вони викликали "швидку". Особу померлого встановили, ним виявився іноземний студент 2000 року народження", – розповіла Тетяна Андрійчук.

За інформацією очевидців, померлий – студент з Індії, який навчався у Буковинського державному медичному університеті.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини трагедії.