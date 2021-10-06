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Ракетні комплекси "Точка-У" під окупованим Кримом відпрацювали наведення на цілі

Тренування відбувалося в умовах, максимально наближених до бойових.

Екіпажі тактичних ракетних комплексів "Точка-У", що несуть бойове чергування на адміністративному кордоні з тимчасово окупованою територією АР Крим, за сигналом здійснили марш, зайняли вогневі позиції та відпрацювали точне наведення на цілі.

Фото: armyinform.com.ua

Тренування з нанесення умовних ракетних ударів відбувалося на одному з полігонів бойової підготовки, що на Херсонщині, в умовах, максимально наближених до бойових, повідомляє Командування об’єднаних сил ЗСУ.

За словами командувача об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, підрозділ швидко вийшов у район бойового застосування та здійснив топографічну прив’язку перед проведенням поодиноких і групових пусків по місцях зосередження повітряного та морського десанту умовного противника.

Фото: armyinform.com.ua

Фото: armyinform.com.ua

Як повідомив командувач, задля виходу з-під можливого удару військові змінили позиційний район і здійснили умовні пуски по ракетних комплексах, аеродромах, захищених об'єктах і командних пунктах.

Крім того, бойові розрахунки ракетного підрозділу відпрацювали дії в умовах радіаційного та хімічного зараження місцевості, а також з відбиття нападу диверсійно-розвідувальних груп умовного противника.

Як повідомляли, наприкінці вересня в рамках міжнародних навчань Rapid Trident військові України та США вперше здійснили спільне десантування.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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