Україна подасть до Генасамблеї ООН оновлені резолюції щодо Криму

Вони стосуються ситуації з правами людини і мілітаризації півострова.

Україна має намір подати на розгляд Генеральної асамблеї ООН оновлені резолюції щодо Криму.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський на брифінгу після зустрічі з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом.

"До кінця цього року Україна внесе на розгляд Генеральної Асамблеї ООН оновлені резолюції щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму та мілітаризації окупованого півострова", - сказав Зеленський.

Він висловив сподівання, що Ізраїль підтримає їх.

Нагадаємо, що 27 березня 2014 року ГА ООН переважною більшістю голосів схвалила резолюцію 68/262 про підтримку територіальної цілісності України.

Незважаючи на вимоги Генеральної асамблеї, Російська Федерація не зупинила свою тимчасову окупацію Криму. У зв'язку з цим ГА ООН ухвалила низку резолюцій про ситуацію з правами людини в Криму і Севастополі (71/205, 72/190, 73/263, 74/168, 75/192) та про проблему мілітарізації окупованого Росією півострова (73/194, 74/17, 75/29).