Фото: france.mfa.gov.ua

Українська делегація бере участь у щорічному інвестиційному форумі інфраструктурної галузі ParisInfraWeek, який цими днями відбувається в Парижі.

У перший день форуму міністр інфраструктури України Олександр Кубраков відкрив пленарну сесію Country Spotlight: Ukraine. Захід був присвячений обговоренню інвестиційного потенціалу України і дозволила комплексно презентувати український бізнес та інвестиційні можливості, повідомляє пресслужба посольства України у Франції.

На полях форуму члени української делегації провели низку зустрічей з представниками світових лідерів інфраструктурної галузі, інвестиційними фондами та фінансовими установами, зокрема з представниками Alstom, Airbus, Kingstellar, Linklaters та іншими.

Зокрема, було визначено подальші кроки із запуску ініційованого президентом України проєкту створення національного авіаперевізника та розвитку авіаційної галузі у рамках партнерства між Airbus та ДП "Антонов".

Фото: france.mfa.gov.ua

Під час переговорів з представниками французьким машинобудівним гігантом Alstom було узгоджено зусилля для фіналізації проєкту постачання локомотивів для українського залізничного сектора, а також розвиток нових спільних проектів.

У рамках візиту до Парижа міністр зустрівся з радницею президента Франції Ізабель Дюмон, а також провів переговори з міністром-делегатом з питань транспорту Франції Жаном-Батістом Джебаррі.

"Під час конструктивних бесід співрозмовники високо оцінили успішну динаміку, яка наразі притаманна українсько-французькому економічному співробітництву у світлі останніх успішних спільних проектів, а також домовилися і надалі співпрацювати для їх реалізації та примноження", - повідомляють в українському посольстві.

Нагадаємо, 7 вересня український парламент схвалив закон №4416-1 "Про індустріальні парки", який передбачає звільнення інвесторів від від мита на ввіз техніки, податку на землю тощо. Очікується, що закон сприятиме перетворенню вітчизняних індустріальних парків на каталізатор промислового розвитку та залучення прямих інвестицій в українську економіку.