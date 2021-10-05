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Разумков пообіцяв не оскаржувати свою відставку

Спікер заявив, що "помилився в людях", з якими йшов на вибори.

Разумков пообіцяв не оскаржувати свою відставку
Фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що його відставка буде незаконною, але обіцяє її не оскаржувати в суді.

"Якщо хтось хоче продемонструвати, що я тримаюсь за посаду, - ні [це не так]. Я навіть не буду заважати", - сказав Разумков на брифінгу в кулуарах парламенту в вівторок, 5 жовтня.

"Для мене парламент є інституцією, яку не можна паплюжити, я не буду політичні чвари перетворювати в багнюку, якою забризкає парламент. Хочуть іти поза законом - хай ідуть. Мені колеги говорили: "Потім у тебе буде можливість звертатися до суду". Я не буду звертатися до суду. Якби хотів усидіти на посаді, я знаю, як це зробити. Але посада нічого не варта, якщо ти не розумієш, навіщо вона тобі потрібна", - сказав Разумков.

Він додав, що "мабуть, помилився і в людях, і в цінностях, з якими вони йшли", і свої принципи зраджувати не хоче.

Нагадаємо, що 5 жовтня Верховна Рада відсторонила Разумкова від ведення пленарних засідань, а після цього запустила процес відкликання його з посади спікера.

Голосування за відставку Разумкова може відбутися у четвер, 7 жовтня.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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