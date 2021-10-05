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Укрексімбанк звинуватив журналіста "Схем" у спробі вивідати банківську таємницю

Пресслужба Мецгера прокоментувала конфлікт, який стався у його кабінеті.

Укрексімбанк звинуватив журналіста "Схем" у спробі вивідати банківську таємницю
Євген Мецгер
Фото: facebook.com/MetzgerEugene

Укрексімбанк оприлюднив свою позицію з приводу конфлікту, що стався під час інтерв'ю з головою правління банку Євгеном Мецгером. Банк вважає, що винним був журналіст "Радіо Свобода".

У фейсбуку Укрексімбанку сказано, що під час інтерв'ю журналіст Кирило Овсяний відійшов від погодженого переліку питань і почав випитувати інформацію, що містить банківську таємницю.

"З огляду на це, прес-служба банку була змушена зупинити подальше проведення зазначеного інтерв’ю. Подальша розмова відбувалася у форматі офрекордс-зустрічі. Журналісту було запропоновано підготувати перелік питань, інформація щодо яких може бути надана банком з дотриманням вимог чинного законодавства України, та надіслати його до банку з метою підготовки розгорнутих відповідей на такі питання. Після цього журналіст з оператором без будь-якого перешкоджання залишили приміщення банку (з усією записуючою та освітлювальною технікою)", - заявила пресслужба банку.

Укрексімбанк не виключає, що буде скаржитися на журналіста в правоохоронні органи.

"На нашу думку, у діях журналіста Кирила Овсяного містилися ознаки як протиправного заволодіння інформацією з обмеженим доступом (банківською таємницею), так і порушення Кодексу етики українського журналіста у частині використання незаконних методів отримання інформації. Враховуючи наведене, Банк розглядає можливість звернення до правоохоронних структур та органів, що регулюють діяльність у сфері телебачення і радіомовлення, щодо аналізу дій журналіста на відповідність вимогам чинного законодавства України і Кодексу етики українського журналіста", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 5 жовтня "Радіо Свобода" заявило, що на знімальну групу програми "Схеми", яка брала інтерв'ю у Мецгера, було скоєно напад. Банкіру нібито не сподобалися питання журналіста Кирила Овсяного і він наказав охороні забрати камери та "дістати із них касети".

Співробітники банку видалили зняте відео, але конфлікт було записано на диктофон журналіста.

Поліція Києва відкрила кримінальну справу за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Євген Мецгер очолив Укрексімбанк у березні 2020 року. Він є уродженцем Кривого Рогу, а його дружина Юлія Мецгер у липні 2019 року увійшла до складу наглядової ради ПриватБанку за квотою президента Володимира Зеленського. Вона подруга Олени Кравець зі студії "95-й квартал".

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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