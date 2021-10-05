Наступне засідання РНБО відбудеться в цю або наступну п’ятницю

Розглядатимуть питання надр і підсумки санкцій за контрабанду.

Наступне засідання Ради національної безпеки і оборони пройде в цю або наступну п'ятницю, 8 жовтня. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу в Офісі президента.

"Засідання ініціює президент. Я – простий секретар", – підкреслив Данілов.

За його словами, буде розглядатися питання щодо санкцій за контрабанду.

"Відповідальні органи мають прозвітувати по кожній особі, на яку були накладені такі санкції. Також – по кожному підприємству, їх 203, якщо не помиляюся", – зазначив він.

Друга питання для розгляду буде пов’язана з надрами. Як з’ясувалося, у багатьох компаніях ліцензії оформлено на офшори.

Нагадаємо, що 22 квітня президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 15 квітня щодо запровадження другої частини санкцій проти контрабандистів. Документ передбачає запровадження санкцій щодо 13 фізичних осіб.