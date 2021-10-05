Відсторонення ініціювали "слуги народу" та групи "За майбутнє" і "Довіра".

Дмитра Разумкова відсторонили від ведення пленарних засідань. Відсторонення діє на два пленарні дні. Ініціювали відсторонення "Слуга народу", "Довіра" і "За майбутнє".

За проголосували 240 народних депутатів. "Слуги" дали тільки 200 голосів.

Про ініціативу голосування за відсторонення Разумков повідомив після майже годинної перерви в засіданні парламенту та наради з главами фракцій.

"Я сьогодні бачу, що відбувається в залі. І якщо є бажання йти по-іншому, ніж по закону – це право народних депутатів. Я нікому не буду заважати, нікого переконувати. Якщо є бажання змінити голову Верховної Ради – я сказав – затримувати цей процес не буду", – заявив спікер парламенту.

Разумков через конфлікт інтересів усунувся від розгляду питання свого відсторонення з посади. Його вів перший віцеспікер Руслан Стефанчук.

Глава партії СН Олександр Корнієнко заявив, що Разумков не дотримався вчора вимог регламенту, коли відмовився ставити на голосування пропозиції "слуг народу" до розкладу пленарних засідань.

"Вважаємо, що вказаними діями головами Верховної Ради знехтував правом депутатських фракцій вносити пропозиції до тижневого розпорядку", – заявив він.

При цьому Ірина Геращенко ("Євросолідарність") зазначила, що відсторонити спікера ВР від головування можна тільки за порушення регламенту, яке відбулося в цей день, а не напередодні. Віцеспікерка Олена Кондратюк це підтвердила. Вона звернулася до фракції "Слуги народу" з проханням діяти мудро.

Вранці очільник підкомітету з питань Регламенту Павло Фролов заявив, що монобільшість також може відсторонити Разумкова як головуючого на засіданні, скориставшись ст. 29 Регламенту.

Відсторонення можливе щонайбільше на два пленарні засідання. Це питання ініціюється за письмовою пропозицією двох фракцій (груп) або 150+ народними депутатами, або Регламентним комітетом, і після обговорення за скороченою процедурою приймається 226+ голосами.

Він також сказав, що главу Верховної Ради Дмитра Разумкова справді можуть відкликати вже на цьому тижні.

Учора Дмитро Разумков запустив процедуру свого відкликання з посади голови Верховної Ради України. Розгляд відкликання можливий тільки в пленарному режимі, не на позачергових засіданнях.

Джерела LB.ua в "Слузі" повідомляли, що голосування за відкликання з посади спікера планують провести у четвер, 7 жовтня.

Натомість співрозмовники LB.ua в оточенні спікера переконані: процедура займе приблизно два тижні – оскільки за Регламентом ВР спікер має підготувати звіт про свою роботу та про виконання кошторису Верховної Ради в поточному році. Також свій висновок має підготувати й Рахункова палата.

Підписи за розгляд відкликання Разумкова збирали на засіданні фракції СН в Трускавці.

Зеленський говорив, що партія "Слуга народу" має "мільйон питань" до Дмитра Разумкова, насамперед не як до голови парламенту, а як до члена команди партії, якою він був делегований на цю посаду.

За словами Зеленського, нині зрозуміло, що Разумков "сьогодні не є членом цієї команди, він про це говорить достатньо відкрито. Незважаючи на відкриті розмови, є і закритий формат розмов з ним".

На погляд президента, Разумков бачить інше політичне життя, поза "Слугою народу".