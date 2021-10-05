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​Журналісти в Раді почали збір підписів за збільшення кількості карток для роботи в кулуарах

Представники ЗМІ просять зарезервувати по дві червоні картки знімальних груп телеканалів та по одній - для репортерів.

​Журналісти в Раді почали збір підписів за збільшення кількості карток для роботи в кулуарах
Фото: Ирина Кармелюк

Журналісти, які працюють у Верховній Раді, почали збирати підписи за збільшення кількості акредитаційних карток для ЗМІ, що дозволяють працювати в кулуарах другого повеху.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

"На жаль, у сесійні дні ми зіштовхуємося з великими чергами у доступі до кулуарів і вимушені прибувати до будівлі Парламенту на сьому годину ранку, що є проблемою для організації нормального робочого і творчого процесу журналістів та якісного виконання обов'язків", - йдеться у зверненні на ім'я спікера Ради Дмитра Разумкова.

Журналісти просять зарезервувати по дві червоні картки для доступу до кулуарів другого поверху для постійних знімальних груп телеканалів та по одній картці для репортерів інформаційних агентств згідно зі списком.

Також журналісти просять збільшити до 65 загальну кількість карток для представників ЗМІ, які можуть знаходитися в кулуарах.

Фото: Анна Стешенко

Нагадаємо, на початку вересня кулуари Верховної Ради частково відкрили для преси. Однак частину другого парламентського поверху, де зазвичай виходять з зали депутати "Слуги народу", обмежили для ЗМІ.

Кулуари парламенту закрили з початком поширення коронавірусу в Україні. У саму будівлю Ради з березня стали пускати за новими правилами: лише один журналіст від видання або одна знімальна група від каналу. Журналісти мали повернутися до роботи в кулуарах Верховної Ради з початком нової пленарної сесії 1 вересня 2020, проте погіршення епідемічної ситуації змусило керівництво парламенту відмовитися від цієї ідеї.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
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