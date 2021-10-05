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В Україну з першим державним візитом приїхав новий президент Ізраїлю

Іцхак Герцог зустрівся у Києві з Зеленським.

В Україну з першим державним візитом приїхав новий президент Ізраїлю
Фото: president.gov.ua

У вівторок, 5 жовтня, до України з першим державним візитом прибув новий президент Ізраїлю Іцхак Герцог.

На сайті президента України повідомляється, що його Володимир Зеленський зустрів його біля Маріїнського палацу, після чого між ними відбулася зустріч. Спочатку - у вузькому колі, а потім переговори продовжилися у розширеному форматі.

"Ваш перший державний візит на посаді глави Ізраїльської Держави відбувається саме до нас, саме в Україну. Я розцінюю це як знак високої поваги, дружби, міцних взаємин, що існують між нашими державами", - сказав Зеленський на брифінгу після зустрічі.

Він назвав Ізраїль великим другом і партнером України в районі Близького Сходу, але наголосив на тому, що потенціал співпраці, зокрема економічної, не вичерпано.

"Ми вже бачимо, що угода [про вільну торгівлю] працює, зростають обсяги взаємної торгівлі товарами вперше від початку пандемії. Це додає нам упевненості у повному відновленні торгівлі та перевищенні доковідних показників", - сказав Зеленський.

Він закликав також ізраїльських інвесторів вкладати гроші в Україну та пообіцяв, що особисто гарантуватиме їхній захист.

Окрему увагу під час перемовин президенти приділили вшануванню пам'яті жертв Бабиного Яру. "Ми наголосили на важливості продовження просвітницьких зусиль на національному та міжнародному рівнях з метою неповторення таких жахливих злочинів, як Голокост, як Голодомор 32-33 років в Україні", - сказав Зеленський.

Герцог у свою чергу запросив Зеленського здійснити візит до Ізраїлю.

Нагадаємо, що востаннє президент Ізраїлю приїжджав до України з державним візитом у вересні 2016 року. Тоді цю посаду займав Реувен Рівлін.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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