У парламенті проведуть нову погоджувальну раду, пленарне засідання закрито

У Верховній Раді проведуть нову погоджувальну раду для формування порядку денного. Про це повідомив головуючий на засіданні Руслан Стефанчук.

Проведення наради з фракціями для обговорення нової погоджувальної ініціювали "Слуга народу" і "Довіра". Глава СН Олександр Корнієнко сказав, що на погоджувальній у понеділок порядок денний фактично не було сформовано.

Після наради Стефанчук сказав, що сьогоднішнє засідання він має закрити, а депутати повинні сформувати новий порядок денний.

"Враховуючи, що погоджувальна рада не затвердила порядок денний, була внесена пропозиція невідкладно зібрати погоджувальну раду і визначитися з порядком денним. Я вимушений оголосити закритим пленарне засідання. Сподіваюся, найближчим часом буде погоджувальна рада. Роботу ми продовжимо завтра відповідно до регламенту", – заявив Стефанчук.

Учора на погоджувальній раді між головою Верховної Ради Дмитром Разумковим і Олександром Корнієнком виникла суперечність. Разумков сказав, що запропоновані "слугами" пропозиції суперечать статті 24 Регламенту Верховної Ради України.

"Всупереч вимогам Регламенту, пропонований проєкт розкладу пленарних засідань не містить дати надання законопроєктів народним депутатам України... У пропозиціях фракції не передбачено розгляд проєктів постанов про скасування рішення. З 82 запропонованих до розгляду питань тільки 11 не враховані в проєкті розкладу засідань. Зробивши аналіз законопроєктів, які не були включені, слід зазначити, що станом на 30 вересня такі законопроєкти як 5881, 5881-1, 6052, 5459-1, 4547, 5695 не можуть бути внесені на розгляд ВР, оскільки не опрацьовані профільними комітетами та неготові до розгляду", – пояснив він.

На знак протесту деякі глави комітетів від "Слуги народу" покинули засідання погоджувальної ради.

Суперечності продовжилися і сьогодні. За ініціативою "Слуги народу" Дмитра Разумкова відсторонили від головування на засіданнях протягом двох пленарних днів. Рішення відсторонити пояснили тим, що Разумков вчора нібито порушив Регламент, коли відмовився ставити на голосування пропозиції "слуг народу" до розкладу пленарних засідань. Головуючим після відсторонення став Стефанчук.

Однак віцеспікерка парламенту Олена Кондратюк та деякі опозиційні фракції заявили, що відсторонити головуючого можна тільки за порушення Регламенту, яке відбулося сьогодні, а не напередодні. Таким чином усунення Разумкова суперечить нормам закону.

Через це "Євросолідарність" і "Голос" двічі ініціювали голосування за усунення Стефанчука, який став головувати, адже, за їхнім твердженням, він робить це з порушенням через незаконність відсторонення Разумкова. Втім жодного разу потрібної кількості голосів за усунення Стефанчука не назбиралося.