Закон №5600 б’є по найбідніших, - Тимошенко

«Батьківщина» виступає проти як спеціальної процедури розгляду, так і самого законопроєкту №5600. Бо цим документом влада б’є по найбідніших і збирає податки з тих, кому мусить допомагати. На цьому наголосила Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час виступу з трибуни парламенту.

Вона зауважила, що у Верховній Раді, порушуючи всі процедури, порушуючи регламент, протягують законопроєкт № 5600, яким вводиться додатковий податок на тих, хто може стати маленькими фермерами, й тих, хто обробляє свої паї.

«Їм не під силу ці податки, і вони будуть або в боргах, або змушені будуть продати свою землю. Крім того, дуже скорочуються можливості малих підприємців, ФОПів, займатися цілими напрямками бізнес-діяльності. Я хочу запитати, чому ви б’єте по найбідніших, і чому ви збираєте податки з тих, кому держава мусить допомагати субсидіями та субвенціями? Що ви робите і в чому політика, в зачистці середнього класу України?» – обурилася Юлія Тимошенко.

Голова «Батьківщини» продемонструвала офіційне звернення Європейської бізнес асоціації до парламенту та до президента, в якому об’єдналися практично всі підприємці України з вимогою негайно зняти з розгляду законопроєкт №5600, який влада хоче протягнути за скороченою процедурою.

«Сьогодні малі підприємці під Верховною Радою стоять і благають не приймати цей закон і скасувати попередній, який ви ухвалили по знищенню бізнесу. Зачистка середнього класу – це найбільший злочин, який ви можете зробити. Ми голосуємо і проти спецпроцедури, і проти цього закону. Прошу всіх, хто має розум, також проголосувати проти», – закликала Юлія Тимошенко.