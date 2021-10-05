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Зеленський надав чинності рішенню РНБО про санкції за вибори до Держдуми РФ на окупованих територіях

Санкції запроваджено стосовно 95 осіб і чотирьох компаній.

Зеленський надав чинності рішенню РНБО про санкції за вибори до Держдуми РФ на окупованих територіях
Фото: mintrans.news

Президент Володимир Зеленський надав чинності рішенню Ради національної безпеки і оборони України від 5 жовтня про застосування персональних санкцій стосовно осіб, причетних до виборів до Держдуми на тимчасово окупованих територіях.

Указ №497/2021 від 5жовтня оприлюднено на сайті глави держави.

Відповідно до документа безстрокові санкції запроваджено стосовно 95 кандидатів до Держдуми РФ в окупованому Криму та Севастополі.

Окрім того, цим указом запроваджено економічні санкції проти трьох російських компаній і одного підприємства із Сінгапуру.

Згідно з документом санкції РНБО накладаються на ТОВ "Завод суднової світлотехніки "Маяк", ПАТ "Амурський суднобудівний завод", Федеральне казенне підприємство РФ "Казанський державний казенний пороховий завод" і сінгапурську Zasshid PTE. LTD.

Нагадаємо, вибори до Держдуми РФ відбулися 17-19 вересня. Росія дозволила обиратися депутатам з Криму, який є окупованою українською територією, а також роздавала свої паспорти на тимчасово окупованому Донбасі й організовувала їх голосування. Наприклад, у Ростовській області від "Єдиної Росії" вибори виграв колишній ватажок "ДНР" Олександр Бородай.

Міжнародна спільнота не визнала проведення виборів до російської Думи на окупованих українських територіях.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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