Зеленський надав чинності рішенню РНБО про санкції за вибори до Держдуми РФ на окупованих територіях

Президент Володимир Зеленський надав чинності рішенню Ради національної безпеки і оборони України від 5 жовтня про застосування персональних санкцій стосовно осіб, причетних до виборів до Держдуми на тимчасово окупованих територіях.

Указ №497/2021 від 5жовтня оприлюднено на сайті глави держави.

Відповідно до документа безстрокові санкції запроваджено стосовно 95 кандидатів до Держдуми РФ в окупованому Криму та Севастополі.

Окрім того, цим указом запроваджено економічні санкції проти трьох російських компаній і одного підприємства із Сінгапуру.

Згідно з документом санкції РНБО накладаються на ТОВ "Завод суднової світлотехніки "Маяк", ПАТ "Амурський суднобудівний завод", Федеральне казенне підприємство РФ "Казанський державний казенний пороховий завод" і сінгапурську Zasshid PTE. LTD.

Нагадаємо, вибори до Держдуми РФ відбулися 17-19 вересня. Росія дозволила обиратися депутатам з Криму, який є окупованою українською територією, а також роздавала свої паспорти на тимчасово окупованому Донбасі й організовувала їх голосування. Наприклад, у Ростовській області від "Єдиної Росії" вибори виграв колишній ватажок "ДНР" Олександр Бородай.

Міжнародна спільнота не визнала проведення виборів до російської Думи на окупованих українських територіях.