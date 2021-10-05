У Грузію прибула цивільна дружина Михайла Саакашвілі, депутат Верховної Ради України Єлизавета Ясько.

Журналісти грузинських телеканалів зафіксували її в адміністративній будівлі руставської в’язниці, повідомляє Эхо Кавказа.

Саме в цій в’язниці перебуває арештований 1 жовтня експрезидент Грузії.

Наразі невідомо, чи зможе Ясько зустрітися із Саакашвілі. Поки що вона відмовляється від спілкування з журналістами, зазначає видання.

Раніше з політиком у в'язниці зустрічалися омбудсман, його адвокати і депутати парламенту Грузії.

Оновлення. Згодом видання повідомило, що Ясько все-таки зустрілася із Саакашвілі.

Після зустрічі українська депутатка заявила журналістам, що Грузії пощастило, адже "є така людина, як Михайло Саакашвілі". "Це велика боротьба, яку вам потрібно виграти", - додала вона.

Напередодні Ліза Ясько звернулася до жителів Грузії, заявивши, що "грузини повинні захистити своє майбутнє".

1 жовтня після арешту Михайла Саакашвілі Ясько оприлюднила спільне відео з Саакашвілі, записане до його від'їзду. У ньому пара розкриває інформацію про свої стосунки. Ясько також заявляє, що підтримує рішення Саакашвілі поїхати до Грузії.

Саакашвілі був одружений із підданою Нідерландів Сандрі Рулофс, яка отримала громадянство Грузії. У них двоє синів - Едуард та Ніколоз. Офіційно про їхнє розлучення не повідомляли.

Саакашвілі затримали в Тбілісі в п'ятницю, 1 жовтня, після того, як колишній президент Грузії приїхав на батьківщину після восьмирічної відсутності. Грузинські правоохоронці затримали політика та доправили до ізолятора. На знак протесту Саакашвілі оголосив себе політичним в’язнем та оголосив голодування.

МВС Грузії порушило проти Саакашвілі кримінальну справу за фактом незаконного перетину кордону. Санкція статті за це передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Президент Володимир Зеленський має намір домагатися повернення Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.

Влада Грузії заявила, що що Саакашвілі зможе повернутися в Україну лише після того, як повністю відбуде ув’язнення.