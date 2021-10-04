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Новий посол Грузії - про візит в МЗС України: про екстрадицію Саакашвілі не говорили

"Що стосується заяви президента України, який висловив стурбованість у зв'язку із затриманням українського громадянина, то це цілком природно і зрозуміло".

Новий посол Грузії - про візит в МЗС України: про екстрадицію Саакашвілі не говорили

Новий посол Грузії в Україні Георгій Закарашвілі розповів деталі своєї першої зустрічі в українському зовнішньополітичному відомстві. За словами дипломата, розмова йшла по багатьом напрямкам співробітництва між двома країнами.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

"Розмова була і про Саакашвілі (експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі - ред.), що перебуває в ув'язненні в Руставський в'язниці. Українська сторона висловила вдячність в зв'язку з відвідуванням його у в'язниці українським консулом. Я запевнив, що грузинська сторона забезпечить дотримання всіх міжнародних норм в відношенні Саакашвілі ", - сказав посол.

"Про екстрадицію Саакашвілі взагалі не було розмови. Що стосується заяви президента України, який висловив стурбованість у зв'язку із затриманням українського громадянина, то це цілком природно і зрозуміло", - зазначив Закарашвілі.

Він висловив упевненість, що ніяких розбіжностей у стратегічному партнерстві між Грузією і Україною не буде.

Саакашвілі затримали в Тбілісі в п'ятницю, 1 жовтня, після того, як колишній президент Грузії приїхав на батьківщину після восьмирічної відсутності. Грузинські правоохоронці затримали політика та доправили до ізолятора. На знак протесту Саакашвілі оголосив себе політичним в’язнем та заявив про початок голодування

МВС Грузії порушило проти Саакашвілі кримінальну справу за фактом незаконного перетину кордону. Санкція статті за це передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Саакашвілі очолював Грузію в 2004-2013 роках. Після поразки на чергових виборах у 2013 році він залишив країну. Після цього проти політика порушили ряд кримінальних справ, за деякими з них він був заочно засуджений на тюремні терміни.

У 2015 році він втратив грузинське громадянство і вже майже шість років є громадянином України.

Президент Володимир Зеленський висловив занепокоєння з приводу арешту Саакашвілі, який в Україні очолює Виконавчий комітет Національної ради реформ.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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