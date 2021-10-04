У Білорусі понад 100 людей затримали через коментарі щодо вбивства айтішника, - правозахисники

Станом на 4 жовтня білоруські силовики затримали понад 110 людей, що залишали образливі коментарі в інтернеті з приводу загибелі в мінській квартирі працівника IT-компанії Андрія Зельцера і співробітника КДБ.

Як повідомляє білоруська правозахисна організація “Вясна”, з 29 вересня по 1 жовтня в різних містах Білорусі пройшли масові затримання людей. Кількість затриманих постійно уточнюється. Станом на 21:44 за Києвом база правозахисників налічує 116 прізвищ.

Зазначається, що стосовно затриманих порушено кримінальні справи за ст. 369 Кримінального кодексу Білорусі (Образа представника влади) і за ст. 130 (Розпалювання соціальної ворожнечі). Більшість затриманих не вийшло на свободу через 72 години після затримання, родичі частини з них до цих пір не знають місцезнаходження своїх близьких.

Андрій Зельцер працював у компанії EPAM Systems (американська ІТ-компанія, заснована в 1993 році, найбільший світовий виробник програмного забезпечення на замовлення).

28 вересня під час “відпрацювання адрес” співробітники білоруського КДБ вдерлися до його помешкання. Чоловік чинив збройний опір та смертельно поранив з рушниці одного з силовиків. Його вбили вогнем у відповідь.

Андрій Зельцер був одружений, мав сина.