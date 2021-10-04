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Білорусь призупинила дію угоди про реадмісію з ЄС

Білорусь фактично перестала виконувати цю угоду з літа 2021 року.

Білорусь призупинила дію угоди про реадмісію з ЄС
Фото: EPA/UPG

Влада Білорусі вирішила вийти з угоди про реадмісію з Європейським союзом. 

Як повідомляє "Радіо Свобода", відповідний закон "Про призупинення дії Угоди між Республікою Білорусь та Європейським Союзом про реадмісію осіб без дозволу" схвалений у першому читанні Палатою представників 4 жовтня та затверджений Радою Республіки.

Зазначається, що Білорусь фактично перестала виконувати цю угоду з літа 2021 року.

Нагадаємо, що угоди про спрощення візового режиму та реадмісію між Євросоюзом і Білоруссю набули чинності в липні 2020 року. Згідно з візовою угодою, ціна на шенгенські візи для білорусів знизилася до 35 євро, а термін видачі скоротили до 10 днів.

Угода про реадмісію була однією з умов спрощення візового режиму для Білорусі. Вона зобов'язує Білорусь приймати назад осіб, які не мають права знаходитися на території Євросоюзу. У вересні 2021 року Лукашенко вніс до парламенту проєкт закону про призупинення угоди Білорусі та ЄС про реадмісію осіб, які незаконно в’їхали на територію однієї зі сторін.

У вересні 2020 року Євросоюз відмовився визнати легітимність перемоги Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі та закликав до проведення нових вільних виборів у Білорусі за спостереження ОБСЄ/БДІПЛ. Остаточно відносини між ЄС та режимом Лукашенка зіпсувалися після примусової посадки літака Ryanair у Мінську для затримання опозиційного блогера.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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