Зловмисникам загрожує від трьох до шести років позбавлення волі.

У Києві затримали групу іноземців за вчинення квартирних крадіжок. Про це повідомили у відділі комунікації міської поліції.

Оперативники затримали на вулиці Лесі Українки трьох осіб, які вночі скоїли дві квартирні крадіжки на території Голосіївського району. У спільників виявили та вилучили речові докази, а саме золоті прикраси, гроші в національній та іноземній валюті, колекційні монети, техніку та відмички.

За словами тимчасово виконуючого обов’язки начальника Голосіївського управління поліції Араіка Кочкадамяна, фігуранти не мають у столиці постійного місця проживання й приїхали до Києва, аби незаконно збагатитися.

“Зловмисники діяли вночі та заздалегідь знали, що у квартирах відсутні власники. Шляхом підбору ключа потрапляли в оселю, де швидко починали шукати цінності, а після скоєного втікали на таксі. Слідчі затримали їх у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – уродженці іншої держави, 1990, 1993 та 1994 років народження”, – зазначили у поліції.

Слідчі повідомили зловмисникам про підозру у вчиненні двох злочинів, передбачених ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України – це крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому.

Іноземці перебувають під вартою. Їм загрожує від трьох до шести років позбавлення волі.

“У нас є підстави вважати, що молодики причетні до вчинення аналогічних правопорушень, скоєних на території столиці. Колеги з іншого району повідомили зловмисникам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною третьою статті 186 Кримінального кодексу України – це грабіж, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдав значної шкоди потерпілому”, – додав підполковник поліції Кочкадамян.

Нагадаємо, у вересні в Оболонському районі Києва оперативники затримали квартирного крадія, який обікрав три квартири. Домушник попався через вкрадені ним кросівки.