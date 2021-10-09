У Лейцпцигу відкрили Дні Києва

У суботу, 9 жовтня у німецькому Лейцпцигу розпочалися Дні Києва.

Участь у відкритті культурної події взяв мер Лейпцига Буркхард Юнг, який очолює Асоціацію міст Німеччини.

“Друзі! Сьогодні з мером Лейпцигу відкрили Дні Києва в Лейпцигу. До 60-річчя побратимства і співпраці наших міст”, – повідомив міський голова української столиці Віталій Кличко.

Святкування стартували з відкриття фотовиставки “KyivScape: Демократія та свобода” про повсякденне життя української столиці. На неї прийшло і багато українців, що мешкають в Лейпцигу.

Кличко також виступить із промовою про демократію з нагоди річниці початку мирної революції 1989 року в НДР.

Окрім того, мер Києва зустрінеться з прем’єр-міністром федеральної землі Саксонія Міхаелем Кречмером, спеціальним посланником уряду ФРН з питань децентралізації, колишнім прем’єр-міністром Саксонії Георгом Мільбрадтом, представниками бізнесу та культури Німеччини.

Зазначимо, у 2021 році Київ та Лейпциг святкують 60 річницю підписання Угоди про побратимство.

Дні Лейпцигу в українській столиці відзначатимуть наприкінці травня 2022 року.