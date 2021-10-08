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Німеччина посилює правила в’їзду з України

Нові правила набудуть чинності з 10 жовтня.

Німеччина посилює правила в’їзду з України
Фото: EPA/UPG

Уряд Німеччини вніс Україну у список держав із високим рівнем поширення COVID-19. Це передбачає посилення правил в’їзду в країну.

Про це йдеться на сайті Інституту Роберта Коха, який підпорядкований МОЗ країни.

Нові правила набудуть чинності з 10 жовтня. Крім України, до цього переліку потраплять Латвія, Естонія, Ємен та Бруней.

Тепер перед в’їздом до Німеччини потрібно заповнити спеціальну онлайн-анкету, в якій треба надати дані про вакцинацію від коронавірусу або негативний ПЛР-тест, або тест на антиген, або довідку про одужання.

Ті, хто вакцинувався або перехворів, звільняються від проходження карантину. Однак ті, хто в’їжджає в країну із тестом, буде змушений провести 10 днів на карантині. Цей термін можна скоротити, якщо отримати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус через 5 днів після приїзду.

Німеччина визнає вакцини від Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson.

Нагадаємо, раніше Великобританія істотно змінила правила в'їзду в країну, введені через ситуацію з поширенням COVID-19.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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