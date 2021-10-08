Швеція і Данія призупиняють щеплення молоді вакциною Moderna
Швеція і Данія призупиняють щеплення молоді вакциною Moderna
Соболєв пояснив голосування "Батьківщини" за відставку Разумкова
Соболєв пояснив голосування "Батьківщини" за відставку Разумкова
Разумков: у Раді з’явилася нова коаліція - "СНБ"
Разумков: у Раді з’явилася нова коаліція - "СНБ"
Укрексімбанк відкрив деталі кредиту, через який напали на журналістів "Схем"
Укрексімбанк відкрив деталі кредиту, через який напали на журналістів "Схем"
Верховна Рада відкликала з посади спікера Верховної ради Дмитра Разумкова (оновлено)
Верховна Рада відкликала з посади спікера Верховної ради Дмитра Разумкова (оновлено)
Разумкова «пішли». Але він пообіцяв повернутися
Разумкова «пішли». Але він пообіцяв повернутися
Нардепа Антона Полякова знайдено мертвим
Нардепа Антона Полякова знайдено мертвим
Нардепка "Слуги народу" Третьякова прокоментувала в партійному чаті смерть колеги Полякова словами "одним ворогом менше"
Нардепка "Слуги народу" Третьякова прокоментувала в партійному чаті смерть колеги Полякова словами "одним ворогом менше"
15 депутатів "Слуги народу" вийшли з партійного чату після коментарів Третьякової
15 депутатів "Слуги народу" вийшли з партійного чату після коментарів Третьякової
ГоловнаСвіт

На саміті Україна-ЄС в Києві Євросоюз представлятимуть Шарль Мішель та Урсула фон дер Ляєн

Україну представлятиме президент Зеленський.

На саміті Україна-ЄС в Києві Євросоюз представлятимуть Шарль Мішель та Урсула фон дер Ляєн
Шарль Мішель и Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Президент Європейської ради Шарль Мішель і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представлятимуть Європейський Союз на саміті Україна-ЄС, який відбудеться в Києві 12 жовтня.

Про це повідомила Європейська рада, передає "Інтерфакс-Україна".

"23-й саміт між Євросоюзом та Україною відбудеться в Києві 12 жовтня 2021 року. ЄС буде представлений президентом Європейської ради Шарлем Мішелем і президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Україну представлятиме президент Володимир Зеленський", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що саміт підтвердить незмінну відданість зміцненню політичної асоціації та економічної інтеграції України з Європейським Союзом, а також непохитну підтримку Європейським Союзом незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

Обговорення будуть зосереджені навколо результатів, досягнутих у реалізації Угоди про асоціацію між ЄС та Україною і її поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі (AA/DCFTA), а також наступних кроків; подальшого посилення економічної інтеграції (у контексті AA/DCFTA) у різних сферах, включно з кліматом, енергетикою, телекомунікаціями, зв'язком, авіацією, освітою та дослідженнями.

Крім того, на саміті обговорять дипломатичні зусилля, спрямовані на відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, подальше зміцнення співробітництва у протидії гібридним загрозам та боротьбі з дезінформацією, співпрацю в боротьбі з наслідками пандемії COVID-19, а також саміт Східного партнерства, який відбудеться в Брюсселі 15 грудня.

Нагадаємо, 23 серпня Зеленський обговорив з президентом Євроради підготовку до саміту Україна - ЄС.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також