На саміті Україна-ЄС в Києві Євросоюз представлятимуть Шарль Мішель та Урсула фон дер Ляєн

Президент Європейської ради Шарль Мішель і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представлятимуть Європейський Союз на саміті Україна-ЄС, який відбудеться в Києві 12 жовтня.

Про це повідомила Європейська рада, передає "Інтерфакс-Україна".

"23-й саміт між Євросоюзом та Україною відбудеться в Києві 12 жовтня 2021 року. ЄС буде представлений президентом Європейської ради Шарлем Мішелем і президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Україну представлятиме президент Володимир Зеленський", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що саміт підтвердить незмінну відданість зміцненню політичної асоціації та економічної інтеграції України з Європейським Союзом, а також непохитну підтримку Європейським Союзом незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

Обговорення будуть зосереджені навколо результатів, досягнутих у реалізації Угоди про асоціацію між ЄС та Україною і її поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі (AA/DCFTA), а також наступних кроків; подальшого посилення економічної інтеграції (у контексті AA/DCFTA) у різних сферах, включно з кліматом, енергетикою, телекомунікаціями, зв'язком, авіацією, освітою та дослідженнями.

Крім того, на саміті обговорять дипломатичні зусилля, спрямовані на відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, подальше зміцнення співробітництва у протидії гібридним загрозам та боротьбі з дезінформацією, співпрацю в боротьбі з наслідками пандемії COVID-19, а також саміт Східного партнерства, який відбудеться в Брюсселі 15 грудня.

Нагадаємо, 23 серпня Зеленський обговорив з президентом Євроради підготовку до саміту Україна - ЄС.