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Євробачення 2022 року відбудеться в Турині

Фінал відбудеться 14 травня.

Євробачення 2022 року відбудеться в Турині
Концертна арена, яка прийматиме Євробачення
Фото: palaalpitour.it

Турин обрано господарем 66-го пісенного конкурсу "Євробачення", який відбудеться у травні 2022 року. Його обрали з-поміж 17 міст, що претендували на проведення фестивалю, повідомляється на сайті Європейської спілки радіомовлення і телебачення.

Півфінали Євробачення пройдуть 10 і 12 травня, а фінал - 14 травня на спортивно-концертній арені "Пала Альпітур" (вона ж "Пала Олімпіко"), побудованій перед туринською Олімпіадою 2006 року.

"Турин - ідеальне місто для проведення Євробачення. Як показали зимові Олімпійські ігри 2006 року, "Пала Олімпіко" перевищує всі вимоги, необхідні для проведення глобальної події такого масштабу, і ми були дуже вражені ентузіазмом та зобов'язаннями міста Турин", - заявив з цього приводу Мартін Естердаль, виконавчий директор Євробачення.

У 1991 році попереднє італійське Євробачення приймав Рим, а в 1965 році - Неаполь.

Нагадаємо, що Італія отримала право приймати Євробачення 2022 року завдяки перемозі на попередньому конкурсі рок-гурту з Риму Måneskin з піснею Zitti e buoni.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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