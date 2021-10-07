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Письменник з Танзанії Абдулразак Гурна отримав Нобелівську премію з літератури

Він народився на Занзібарі, але більшу частину життя прожив у Великобританії.

Танзанійський письменник Абдулразак Гурна отримав Нобелівську премію з літератури 2021 року "за безкомпромісне та співчутливе проникнення в тему наслідків колоніалізму та долі біженця у розриві між культурами та континентами".

Про це повідомляється на сайті Нобелівського комітету.

Абдулразак Гурна народився в 1948 році в Занзібарі в родині мусульман арабського походження. У 1968 році у зв'язку з антиарабськими настроями на Занзібарі переїхав до Великобританії, де продовжив навчання.

У 1982 році захистив докторську ступінь в Кентському університеті у Великій Британії, де викладав англійську та постколоніальну літературу до виходу на пенсію.

Автор романів "Рай" (1994), "Біля моря" (2001), "Дезертирство" (2005) та інших творів.

Нагадаємо, що в 2020 році лауреаткою Нобелівської премії з літератури стала американська поетеса Луїза Глюк.

У п'ятницю, 8 жовтня, буде оголошено лауреата Нобелівської премії миру, а 11 жовтня - премії Шведського національного банку з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля (яку неофіційно називають Нобелівською премією з економіки).

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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