Письменник з Танзанії Абдулразак Гурна отримав Нобелівську премію з літератури

Він народився на Занзібарі, але більшу частину життя прожив у Великобританії.

Танзанійський письменник Абдулразак Гурна отримав Нобелівську премію з літератури 2021 року "за безкомпромісне та співчутливе проникнення в тему наслідків колоніалізму та долі біженця у розриві між культурами та континентами".

Про це повідомляється на сайті Нобелівського комітету.

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Literature is awarded to the novelist Abdulrazak Gurnah “for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fate of the refugee in the gulf between cultures and continents.” pic.twitter.com/zw2LBQSJ4j — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2021

Абдулразак Гурна народився в 1948 році в Занзібарі в родині мусульман арабського походження. У 1968 році у зв'язку з антиарабськими настроями на Занзібарі переїхав до Великобританії, де продовжив навчання.

У 1982 році захистив докторську ступінь в Кентському університеті у Великій Британії, де викладав англійську та постколоніальну літературу до виходу на пенсію.

Автор романів "Рай" (1994), "Біля моря" (2001), "Дезертирство" (2005) та інших творів.

Нагадаємо, що в 2020 році лауреаткою Нобелівської премії з літератури стала американська поетеса Луїза Глюк.

У п'ятницю, 8 жовтня, буде оголошено лауреата Нобелівської премії миру, а 11 жовтня - премії Шведського національного банку з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля (яку неофіційно називають Нобелівською премією з економіки).