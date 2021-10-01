Національна філармонія готує концерт до 115-річчя Шостаковича

8 жовтня у Національній філармонії України звучатиме музика Дмитра Шостаковича. Музична спільнота світу відзначає 115 років від дня народження цього композитора - класика ХХстоліття.

Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії Українипід орудою Ігоря Палкіна представить П’ятнадцяту симфонію та Перший скрипковий концерт Дмитра Шостаковича, де солістом виступить скрипаль Дмитро Удовиченко.

П’ятнадцята симфонія – остання симфонія Шостаковича. Вона написана 1971-го та стала підсумком його симфонічної творчості. Цікаво, що тут можна почути натяки та цитування власних творів композитора, зокрема, й мотиви пасакалії із першого скрипкового концерту, а також – фрагменти творів Россіні, Вагнера, Малера. Першим виконавцем цього твору став син композитора, Максим Шостакович, який нині живе в США. Нею завершиться цей вишуканий вечір.

Партнер концерту – благодійний фонд VERE MUSIC FUND.

Нагадаємо, 26 вересня у Філармонії відбувся концерт присвячений 80-м роковинам трагедії Бабиного Яру.