ТЕТРАМАТИКА: мистецтво прекрасного нового світу, який вже настав

Цьогорічна едиція ТЕТРАМАТИКИ зібрала митців з 12 країн. Програму відкриття фестивалю курував новатор європейського медіа арту, польський композитор та саунд артист Марек Холонєвський (не зміг особисто відкрити фест за станом здоров’я), а головною зіркою цієї програми став легенда повоєнного музичного авангарду, канадський піаніст і композитор Ґордон Монаган. Фестиваль присвятили 100-річчю піонера наукової фантастики Станіслава Лема, який народився та до 24-х років жив у Львові. Його основною локацією став нововідкритий культурний хаб LEM Station. До творчості Лема відсилає назва програми відкриття — Solaris — і ще ряд фестивальних проєктів.
Почути, як “світить сонце”, дозволив один з перформансів, що відкривали фестиваль: польський проєкт Voices of the Cosmos. У складі його команди — два музиканти (Рафал Іванський, Войцех Земба) та астрофізик (Себастіан Соберський), який організував шість астрономічних експедицій у пояс повного сонячного затемнення. Перформанс базувався на міксі реальних звуків космосу, записаних різними астрономічними зондами, з електроакустичною музикою та комп’ютерною анімацією. У композицію увійшли звуки зустрічі магнітного поля Землі зі сонячним випромінюванням, запис звуків сонячного вітру в різних частинах галактики, звуки зірок-пульсарів. Результат вийшов на диво схожим на “космічну музику” раннього ембієнту.
Інший проєкт з виставкового розділу фестивалю демонструє звуки зростання бактерій. Аудіовізуальна інсталяція #БІОКОЇН, створена для ТЕТРАМАТИКИ, зконструйована з чашки Петрі, заповненої агаром, у якій поміщені українська та російська монети. Бактерії з монет розмножуються у поживному середовищі, а звуки їх зростання передаються за допомогою осцилятора та оптоелектроніки. Автор, болгарський концептуальний медіа художник Антоні Райжеков, розробив проєкт за допомогою мікробіологині Тані Махуер.
Ще одна робота, що оперує життям бактерій — проєкт Мікробіологічний звуковий пейзаж, який створила польська медіа артистка Ніна Шукала у співпраці з мікробіологами Ягеллонського університету в Кракові та Національного центру наукових досліджень у Марселі. Художниця впливає на бактерії за допомогою звуків різних частот, та візуалізує й аудіалізує їх реакцію у вигляді інсталяції.
Американський саунд-артист Джаехун Чої дозволяє нам почути звуки малювання. Його інтерактивна інсталяція Brushing III реагує на всі нюанси руху пензля за допомогою надчутливих датчиків та п’єзомікрофонів і виводить звук у навушники. Натомість польський медіа художник Артур Ліс навпаки, показує нам, як виглядає звук. У перформансі Homos Anthropos або жахливий Блідоликий (назва запозичена з оповідань Лема) він напряму трансформує форму звукової хвилі у форму лазерної проєкції.
Тим чи іншим чином до наукових знань, понять і технологій звертаються й інші проєкти фестивалю, виводячи їх у сферу мистецтва. Наприклад, перформанс Speaker Swinging Ґордона Монагана використовує ефект Доплера, а проєкт Moon2 базується на технології відстеження руху. ТЕТРАМАТИКА дає нам можливість побачити широкий зріз мистецтва, яке неопосередковано інкорпорує наукові та технічні досягнення. Фестиваль представляє чи не весь спектр його інструментів: біо арт, де художники працюють із живим матеріалом (наприклад, із бактеріями), мистецтво на базі алгоритмів, штучного інтелекту, різноманітних електронних пристроїв, диджитал-засобів, роботехніки. Таке мистецтво — сайнс арт — з’являється у прямій взаємодії з науковцями та говорить про наукові відкриття й технічні інновації, апелюючи до нашої чуттєвості.
Серед тридцяти митців, що взяли участь у ТЕТРАМАТИЦІ 2021, українців менше третини. Сайнс арт — ресурсомісткий напрям, що потребує доступу до лабораторій та складних технологій, і в Україні він поки що доволі маргінальний. З відповідних освітніх ініціатив згадуються хіба що спроби Нової художньої школи під кураторством дослідниці медіа арту Яніни Пруденко винести сайнс арт в окремий освітній модуль та провести двотижневий інтенсив у Харкові. Під час цього інтенсиву художники мали можливість працювати у лабораторіях Фізико-технічного інституту, Інституту монокристалів та Радіоастрономічного інституту. А взагалі, сумним символом українського мейнстрімного розуміння поєднання мистецтва та технологій в освіті можна, мабуть, вважати факультет ТikТоk в Університеті культури Поплавського.
Між тим, у світі освіта за спеціальністю сайнс арт вже давно не є екзотикою. Освітні заклади або пропонують курси та програми з цього напрямку, або мають окремі факультети та центри, присвячені йому (наприклад Массачусетський технологічний інститут, Чиказький університет, Маастрихтський університет). А сайт видання The Art Newspaper має окремий розділ, присвячений сайнс арту.
Гібридні форми дослідження, прикладом яких є сайнс арт, дозволяють винести на поверхню приховані зв’язки між явищами. Роботи сайнс художників провокують перевизначення природи мистецтва й науки та їх стосунків в історичній перспективі. Такими дослідженнями опікується відносно нове поле в гуманітарних науках — Art, Science and Technologies, яке переосмислює традиційну історію мистецтв та вписує її в контекст технологічного розвитку суспільства.
Цікавим є те, що роботи сайнс артистів — принаймні вдалі роботи, які представлені, зокрема, і на ТЕТРАМАТИЦІ — не є науковою візуалізацією, але також не є і художніми творами “про науку”. Напевне, можна сказати, що вони є такою презентацією наукової інформації, яка сама по собі має художню цінність. Втім, і таке визначення не вповні охоплює це явище. І в цьому моменті знову згадується Станіслав Лем, адже амбіцією наукової фантастики (зокрема і його творів) завжди був не так прогноз розвитку технологій, як аналіз їх гіпотетичного впливу на людину та суспільство. Подібним чином, хороша робота сайнс арту завжди включає у горизонт своїх смислів інсайт щодо значення для людини того явища чи технології, на яких вона базується.
Наприклад, представлена на ТЕТРАМАТИЦІ робота Theotechnical deconstruction INC французького медіа художника Фаб’єна Зокко грунтується, зокрема, на використанні роботизованих рук, які рухаються, тримаючи смартфони з текстами з Біблії. На відкритті фестивалю Зокко розповів, що спочатку намагався запрограмувати рухи, які б імітували природний рух людської руки. Втім, результат його не задовольнив, адже виглядав напрочуд штучно. І тому художник заклав у програму штучно вигадані рухи, керуючись своїм уявленням про “природність” руху роботів. І це наштовхує на роздуми про умовність розподілу між штучним та природним, про те, як технологія стає продовженням нашого тіла із власною логікою та природою. А також про те, що, порушуючи тілесні кордони, технологія розмиває також і бар’єр між приватним та публічним. І що, наприклад, ще років 20 тому демонстрація своєї приватної тілесності (від сніданків до відвертих фото) широкому загалу через Фейсбук та Інстаграм, мабуть, здавалася б такою ж шокуюче-фантастичною, як і суспільство роботів, що колективно артикулює фрагменти Старого Заповіту (ідея, до якої відсилає інсталяція Зокко).
Як на мене, дуже крута й актуальна ініціатива. ЗМІ мають бути відкритими. Вони мають контролюватися читачами. Інакше кому вони потрібні? ПідтримуюСергій Жадан, український поет, прозаїк, эсеїст, перекладач
Ще одна особливість сайнс-арту, яка цілком відчувалась на ТЕТРАМАТИЦІ, і яка мабуть є родовою для всього аудіовізуального мистецтва — це вимушена активність відвідувача. Згрубша, відео арт відрізняється від кіно ступенем активності глядача: у вас не вийде дивитись відео арт та їсти попкорн, адже під час його перегляду ви змушені активно додавати інформацію, проводити інтелектуальну роботу. Так само, у вас не вишло б селфітись із бокалом вина під час презентації перформансів на відкритті ТЕТРАМАТИКИ — вони вимагають занадто багато концентрації та інтерпретації. Змушують виходити за межі автоматизму розрізнення “раціональної” науки та “чуттєвого” мистецтва. Дають можливість подивитись на світ наче вперше та запитати: чи можна почути як світить сонце? Вони вкотре розсувають межі нашого уявлення про мистецтво та вимагають переозначити набір практик, які ми звикли об’єднувати цим словом.
Фестиваль ТЕТРАМАТИКА заснований Мистецьким об’єднанням НУРТ (Остап Мануляк, Михайло Барабаш) у 2013 році та відбувається що два роки. У 2021 році реалізується за підтримки Українського культурного фонду та Львівської міської ради. Програма фестивалю триває до 17 жовтня.