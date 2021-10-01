ТЕТРАМАТИКА: мистецтво прекрасного нового світу, який вже настав

Міжнародний фестиваль аудіовізуального мистецтва ТЕТРАМАТИКА проходить вже вп’яте, і цього року він присвячений темі зіставлення технологій та чуттєвості. Твори, які відібрали для нього куратори Остап Мануляк та Михайло Барабаш, працюють через суміщення звуку з зображенням та розгортаються у площині експерименту на межі мистецтва та технологій. Вони демонструють умовність цієї межі та підважують її необхідність як ментального конструкту.

Чи можна почути, як світить сонце? Чи можна слухати малюнок? А як виглядає звук? І чи можна взагалі його побачити? Усі ці запитання провокує львівський проєкт ТЕТРАМАТИКА , який повертає кожного й кожну з нас у стан допитливої п’ятирічки, що відкриває для себе світ і не боїться дурних запитань.

Фото: Сергій Горобець

Цьогорічна едиція ТЕТРАМАТИКИ зібрала митців з 12 країн. Програму відкриття фестивалю курував новатор європейського медіа арту, польський композитор та саунд артист Марек Холонєвський (не зміг особисто відкрити фест за станом здоров’я), а головною зіркою цієї програми став легенда повоєнного музичного авангарду, канадський піаніст і композитор Ґордон Монаган. Фестиваль присвятили 100-річчю піонера наукової фантастики Станіслава Лема, який народився та до 24-х років жив у Львові. Його основною локацією став нововідкритий культурний хаб LEM Station. До творчості Лема відсилає назва програми відкриття — Solaris — і ще ряд фестивальних проєктів.

Фото: facebook.com/tetramatyka

Почути, як “світить сонце”, дозволив один з перформансів, що відкривали фестиваль: польський проєкт Voices of the Cosmos. У складі його команди — два музиканти (Рафал Іванський, Войцех Земба) та астрофізик (Себастіан Соберський), який організував шість астрономічних експедицій у пояс повного сонячного затемнення. Перформанс базувався на міксі реальних звуків космосу, записаних різними астрономічними зондами, з електроакустичною музикою та комп’ютерною анімацією. У композицію увійшли звуки зустрічі магнітного поля Землі зі сонячним випромінюванням, запис звуків сонячного вітру в різних частинах галактики, звуки зірок-пульсарів. Результат вийшов на диво схожим на “космічну музику” раннього ембієнту.

Фото: Сергій Горобець

Інший проєкт з виставкового розділу фестивалю демонструє звуки зростання бактерій. Аудіовізуальна інсталяція #БІОКОЇН, створена для ТЕТРАМАТИКИ, зконструйована з чашки Петрі, заповненої агаром, у якій поміщені українська та російська монети. Бактерії з монет розмножуються у поживному середовищі, а звуки їх зростання передаються за допомогою осцилятора та оптоелектроніки. Автор, болгарський концептуальний медіа художник Антоні Райжеков, розробив проєкт за допомогою мікробіологині Тані Махуер.

Фото: tetramatyka.org.ua

Ще одна робота, що оперує життям бактерій — проєкт Мікробіологічний звуковий пейзаж, який створила польська медіа артистка Ніна Шукала у співпраці з мікробіологами Ягеллонського університету в Кракові та Національного центру наукових досліджень у Марселі. Художниця впливає на бактерії за допомогою звуків різних частот, та візуалізує й аудіалізує їх реакцію у вигляді інсталяції.

Фото: tetramatyka.org.ua

Американський саунд-артист Джаехун Чої дозволяє нам почути звуки малювання. Його інтерактивна інсталяція Brushing III реагує на всі нюанси руху пензля за допомогою надчутливих датчиків та п’єзомікрофонів і виводить звук у навушники. Натомість польський медіа художник Артур Ліс навпаки, показує нам, як виглядає звук. У перформансі Homos Anthropos або жахливий Блідоликий (назва запозичена з оповідань Лема) він напряму трансформує форму звукової хвилі у форму лазерної проєкції.

Фото: Сергій Горобець

Тим чи іншим чином до наукових знань, понять і технологій звертаються й інші проєкти фестивалю, виводячи їх у сферу мистецтва. Наприклад, перформанс Speaker Swinging Ґордона Монагана використовує ефект Доплера, а проєкт Moon2 базується на технології відстеження руху. ТЕТРАМАТИКА дає нам можливість побачити широкий зріз мистецтва, яке неопосередковано інкорпорує наукові та технічні досягнення. Фестиваль представляє чи не весь спектр його інструментів: біо арт, де художники працюють із живим матеріалом (наприклад, із бактеріями), мистецтво на базі алгоритмів, штучного інтелекту, різноманітних електронних пристроїв, диджитал-засобів, роботехніки. Таке мистецтво — сайнс арт — з’являється у прямій взаємодії з науковцями та говорить про наукові відкриття й технічні інновації, апелюючи до нашої чуттєвості.

Фото: Сергій Горобець

Серед тридцяти митців, що взяли участь у ТЕТРАМАТИЦІ 2021, українців менше третини. Сайнс арт — ресурсомісткий напрям, що потребує доступу до лабораторій та складних технологій, і в Україні він поки що доволі маргінальний. З відповідних освітніх ініціатив згадуються хіба що спроби Нової художньої школи під кураторством дослідниці медіа арту Яніни Пруденко винести сайнс арт в окремий освітній модуль та провести двотижневий інтенсив у Харкові. Під час цього інтенсиву художники мали можливість працювати у лабораторіях Фізико-технічного інституту, Інституту монокристалів та Радіоастрономічного інституту. А взагалі, сумним символом українського мейнстрімного розуміння поєднання мистецтва та технологій в освіті можна, мабуть, вважати факультет ТikТоk в Університеті культури Поплавського.

Між тим, у світі освіта за спеціальністю сайнс арт вже давно не є екзотикою. Освітні заклади або пропонують курси та програми з цього напрямку, або мають окремі факультети та центри, присвячені йому (наприклад Массачусетський технологічний інститут, Чиказький університет, Маастрихтський університет). А сайт видання The Art Newspaper має окремий розділ, присвячений сайнс арту.

Фото: facebook.com/tetramatyka

Гібридні форми дослідження, прикладом яких є сайнс арт, дозволяють винести на поверхню приховані зв’язки між явищами. Роботи сайнс художників провокують перевизначення природи мистецтва й науки та їх стосунків в історичній перспективі. Такими дослідженнями опікується відносно нове поле в гуманітарних науках — Art, Science and Technologies, яке переосмислює традиційну історію мистецтв та вписує її в контекст технологічного розвитку суспільства.

Цікавим є те, що роботи сайнс артистів — принаймні вдалі роботи, які представлені, зокрема, і на ТЕТРАМАТИЦІ — не є науковою візуалізацією, але також не є і художніми творами “про науку”. Напевне, можна сказати, що вони є такою презентацією наукової інформації, яка сама по собі має художню цінність. Втім, і таке визначення не вповні охоплює це явище. І в цьому моменті знову згадується Станіслав Лем, адже амбіцією наукової фантастики (зокрема і його творів) завжди був не так прогноз розвитку технологій, як аналіз їх гіпотетичного впливу на людину та суспільство. Подібним чином, хороша робота сайнс арту завжди включає у горизонт своїх смислів інсайт щодо значення для людини того явища чи технології, на яких вона базується.

Фото: Сергій Горобець

Наприклад, представлена на ТЕТРАМАТИЦІ робота Theotechnical deconstruction INC французького медіа художника Фаб’єна Зокко грунтується, зокрема, на використанні роботизованих рук, які рухаються, тримаючи смартфони з текстами з Біблії. На відкритті фестивалю Зокко розповів, що спочатку намагався запрограмувати рухи, які б імітували природний рух людської руки. Втім, результат його не задовольнив, адже виглядав напрочуд штучно. І тому художник заклав у програму штучно вигадані рухи, керуючись своїм уявленням про “природність” руху роботів. І це наштовхує на роздуми про умовність розподілу між штучним та природним, про те, як технологія стає продовженням нашого тіла із власною логікою та природою. А також про те, що, порушуючи тілесні кордони, технологія розмиває також і бар’єр між приватним та публічним. І що, наприклад, ще років 20 тому демонстрація своєї приватної тілесності (від сніданків до відвертих фото) широкому загалу через Фейсбук та Інстаграм, мабуть, здавалася б такою ж шокуюче-фантастичною, як і суспільство роботів, що колективно артикулює фрагменти Старого Заповіту (ідея, до якої відсилає інсталяція Зокко).

Ще одна особливість сайнс-арту, яка цілком відчувалась на ТЕТРАМАТИЦІ, і яка мабуть є родовою для всього аудіовізуального мистецтва — це вимушена активність відвідувача. Згрубша, відео арт відрізняється від кіно ступенем активності глядача: у вас не вийде дивитись відео арт та їсти попкорн, адже під час його перегляду ви змушені активно додавати інформацію, проводити інтелектуальну роботу. Так само, у вас не вишло б селфітись із бокалом вина під час презентації перформансів на відкритті ТЕТРАМАТИКИ — вони вимагають занадто багато концентрації та інтерпретації. Змушують виходити за межі автоматизму розрізнення “раціональної” науки та “чуттєвого” мистецтва. Дають можливість подивитись на світ наче вперше та запитати: чи можна почути як світить сонце? Вони вкотре розсувають межі нашого уявлення про мистецтво та вимагають переозначити набір практик, які ми звикли об’єднувати цим словом.

Фото: Сергій Горобець

Фестиваль ТЕТРАМАТИКА заснований Мистецьким об’єднанням НУРТ (Остап Мануляк, Михайло Барабаш) у 2013 році та відбувається що два роки. У 2021 році реалізується за підтримки Українського культурного фонду та Львівської міської ради. Програма фестивалю триває до 17 жовтня.