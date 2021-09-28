У Харкові покажуть прем'єру історичної опери "Вишиваний король України" на лібрето Жадана

У суботу, 2 жовтня, у театрі "Схід Opera" в Харкові відбудеться прем'єра історичної опери "Вишиваний. Король України" в рамках форума Opera UA 2021, який триватиме з 2 по 4 жовтня.

Про це повідомила пресслужба організаторів.Формат форуму розроблено за аналогією з міжнародною конференцією Opera Europa, що кожного року обирає нове місто проведення, та наслідує міжнародний форум Open to Progress, який у 2019 році відбувся в Одесі.

Партнером форуму Opera UA 2021 цьогоріч виступає Харківський Національний академічний театр опери та балету ім. М. Лисенка / Схід Opera, в якому відбудеться прем’єра опери "Вишиваний. Король України".

"Це потужна культурна ініціатива, до якої буде прикута увага оперних критиків, спеціалізованої преси та поціновувачів оперного мистецтва не тільки з України, але й з-за кордону. Тому логічно поєднати проведення спеціалізованого оперного форуму Opera UA 2021 з прем’єрою сучасної опери, написаної українською композиторкою Аллою Загайкевич (Київ) на лібрето Сергія Жадана (Харків) у постановці режисера Ростислава Держипільського (Івано-Франківськ). Диригент-постановник - Юрій Яковенко (Харків, СХІД ОПЕРА), головний хормейстер - Олексій Чернікін (Харків, СХІД ОПЕРА) художниця - Олеся Головач (Київ), балетмейстер Ольга Семьошкіна (Київ), продюсерка - Олександра Саєнко (Відень)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що прем'єра знакова не тільки в контексті україно-австрійських відносин, оскільки присвячена легендарній історичній постаті ерцгерцога Вільгельма фон Габсбурга, але й знаходиться в тренді важливої світової практики постановок сучасних оперних партитур, в тому числі - написаних на замовлення театрів та фестивалів. В Україні до цієї тенденції вже долучилася Львівська Опера, поставивши у сезоні 2019/2020 спеціально написану для театру оперу "Лис Микита" Івана Небесного.

У виставі буде задіяно близько 200 виконавців. В той же час харківська прем’єра стане предметом обговорення форуму Opera UA 2021 як потужний приклад постановки сучасної опери в національному українському оперному театрі.

Запрошені учасники та спікери форуму – представники оперних театрів України, музиканти та діячі оперної галузі, які в тому числі мають міжнародний досвід, відомі українські музичні та театральні критики, представники ЗМІ, а також учасники Школи театральних критиків.

Програма форуму включатиме лекційні сесії за участі провідних фахівців у галузі оперного мистецтва з різних міст України; панельну дискусію учасників форуму, присвячену викликам сьогодення; проведення інтенсиву "Школа театральних критиків" під керівництвом Юрія Чекана; вперше – сесію презентацій оперних стартапів молодих українських митців (оперних композиторів, режисерів, диригентів, сценографів) у форматі пітчінгу під керівництвом Анни Гадецької.

Нагадаємо, в травні, у день вишиванки, в Києві відкрили пам'ятник австрійському ерцгерцогу Василю Вишиваному. А в березні президент Володимир Зеленський присвоїв Навчальному центру Національної гвардії України в Золочеві почесне найменування "імені Василя Вишиваного".

Василь Вишиваний - це друге ім'я австрійського ерцгерцога Вільгельма фон Габсбурга, який вивчив українську мову, взяв собі українське ім'я та робив військову кар'єру в українському війську в роки Української революції.