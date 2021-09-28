Премія кінокритиків "Кіноколо" оголосила цьогорічних номінантів

Національна премія кінокритиків "Кіноколо" оголосила претендентів на отримання нагород у 2021 році. Переможців буде визначено 21 жовтня на відкритті Київського тижня критики.
Про це повідомила Спілка кінокритиків України.
Номінанти:
Найкращий повнометражний ігровий фільм:
- "Королі репу" – режисер Мирослав Латик, продюсери Юрій Мінзянов, Дмитро Мінзянов, Влад Ряшин;
- "Носоріг" – режисер Олег Сенцов, продюсери Денис Іванов, Олег Сенцов, Даріуш Яблонський, Віолетта Камінська, Ізабела Войчік, Хайно Деккерт, Тіна Бьорнер;
- "Стоп-Земля" – режисерка Катерина Горностай, продюсери Віталій Шереметьєв, Віка Хоменко, Наталія Лібет, Ольга Бесхмельниціна;
- "Сторонній" – режисер Дмитро Томашпольский, продюсерка Олена Дем’яненко.
Найкращий короткометражний ігровий фільм:
- "Біжи, Таню, біжи" – режисерка та продюсерка Софія Поліщук;
- "Папині кросівки" – режисерка Ольга Журба, продюсери Максим Асадчий, Сашко Чубко;
- "Leopolis Night "– режисер Нікон Романченко, продюсери Нікон Романченко, Катерина Горностай;
- "20-11-7.mp4" – режисерка Аліна Панасенко, продюсер Філіп Сотниченко.
Найкращий документальний фільм:
- "Земля Івана" – режисер Андрій Лисецький, продюсери Геннадій Кофман, Ольга Бесхмельниціна;
- "Національний музей" – режисер Андрій Загданський, продюсер Геннадій Кофман;
- "Рози. Фільм-кабаре" – режисерка Ірена Стеценко, продюсери Олександра Кравченко, Олег Соснов;
- "Цей дощ ніколи не скінчиться" – режисерка Аліна Горлова, продюсер Максим Наконечний.
Найкращий анімаційний фільм:
- "Глибока вода" – режисерка Анна Дудко, продюсерки Олена Голубєва, Ксенія Єфанова;
- "Непотрібні речі" – режисер Дмитро Лісенбарт, продюсер Віталій Хало;
- "Тигр блукає поруч" – режисерка Анастасія Фалілеєва, продюсер Михаль Маргуліс;
- "Papier-mâché" – режисерка Анастасія Фалілеєва, продюсер Михаль Маргуліс.
Відкриття року:
- "Із зав’язаними очима" – режисер Тарас Дронь, продюсери Валерія Сочивець, Олександр Берба;
- "Рози. Фільм-кабаре" – режисерка Ірена Стеценко, продюсери Олександра Кравченко, Олег Соснов;
- "Стоп-Земля" – режисерка Катерина Горностай, продюсери Віталій Шереметьєв, Віка Хоменко, Наталія Лібет, Ольга Бесхмельниціна;
- "Я працюю на цвинтарі" – режисер Олексій Тараненко, продюсер Андрій Корнієнко.
Найкращий режисер/режисерка:
- Аліна Горлова – "Цей дощ ніколи не скінчиться"
- Катерина Горностай – "Стоп-Земля"
- Олег Сенцов – "Носоріг"
- Дмитро Томашпольский – "Сторонній".
Найкращий актор:
- Михайло Дзюба – "Королі репу";
- Роман Луцький – "Безславні кріпаки";
- Віталій Салій – "Я працюю на цвинтарі";
- Сергій Філімонов – "Носоріг".
Найкраща акторка:
- Ірма Вітовська – "Між нами";
- Марина Кошкіна – "Із зав'язаними очима";
- Наталія Половинка – "Мати Апостолів";
- Марія Федорченко – "Стоп-Земля".
Найкращий сценарій фільму (ігрові повнометражні та ігрові короткометражні фільми):
- Катерина Горностай – "Стоп-Земля";
- Мирослав Латик, Олексій Комаровський, Роман Магрук – "Королі репу";
- Олег Сенцов – "Носоріг";
- Дмитро Томашпольский – "Сторонній".
За досягнення (українським авторам робіт про українське чи зарубіжне кіно, а також зарубіжним авторам робіт про українське кіно – кінокритикам, кінознавцям, журналістам, кураторам, блогерам):
- Наріман Алієв – серія подкастів "Мінкультпривіт", другий сезон;
- Андрій Алферов – "Польоти уві сні та наяву. Виставка";
- Станіслав Битюцький, Арсеній Князьков, Станіслав Мензелевський, Анна Онуфрієнко, Олександр Телюк (Довженко-Центр) – "Рейтинг 100 кращих українських фільмів в історії";
- Денис Буданов – цифрова архівація національного кінопроцессу: представлення вітчизняних стрічок, кінофестивалів, кінокритичних публікацій у головних кінобазах мережі.
Нагадаємо, у червні на Книжковому Арсеналі в києві презентували рейтинг 100 найкращих фільмів в історії України.
Минулого року найкращим фільмом премії "Кіноколо" стала драма "Атлантида" Валентина Васяновича.
Національна премія кінокритиків "Кіноколо" – щорічна премія, заснована у 2018 році, що визначає досягнення українського кінематографа та діячів кіноіндустрії за останній рік від імені спільноти кінокритиків України. У 2019 році найкращим фільмом року стала драма "Додому" Нарімана Алієва, у 2018 – драма "Донбас" Сергія Лозниці.