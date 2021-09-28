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Премія кінокритиків "Кіноколо" оголосила цьогорічних номінантів

Переможців буде визначено 21 жовтня.

Премія кінокритиків "Кіноколо" оголосила цьогорічних номінантів
Фото: Артхаус Трафик

Національна премія кінокритиків "Кіноколо" оголосила претендентів на отримання нагород у 2021 році. Переможців буде визначено 21 жовтня на відкритті Київського тижня критики.

Про це повідомила Спілка кінокритиків України.

Номінанти:

Найкращий повнометражний ігровий фільм:

  • "Королі репу" – режисер Мирослав Латик, продюсери Юрій Мінзянов, Дмитро Мінзянов, Влад Ряшин;
  • "Носоріг" – режисер Олег Сенцов, продюсери Денис Іванов, Олег Сенцов, Даріуш Яблонський, Віолетта Камінська, Ізабела Войчік, Хайно Деккерт, Тіна Бьорнер;
  • "Стоп-Земля" – режисерка Катерина Горностай, продюсери Віталій Шереметьєв, Віка Хоменко, Наталія Лібет, Ольга Бесхмельниціна;
  • "Сторонній" – режисер Дмитро Томашпольский, продюсерка Олена Дем’яненко.

Найкращий короткометражний ігровий фільм:

  • "Біжи, Таню, біжи" – режисерка та продюсерка Софія Поліщук;
  • "Папині кросівки" – режисерка Ольга Журба, продюсери Максим Асадчий, Сашко Чубко;
  • "Leopolis Night "– режисер Нікон Романченко, продюсери Нікон Романченко, Катерина Горностай;
  • "20-11-7.mp4" – режисерка Аліна Панасенко, продюсер Філіп Сотниченко.

Найкращий документальний фільм:

  • "Земля Івана" – режисер Андрій Лисецький, продюсери Геннадій Кофман, Ольга Бесхмельниціна;
  • "Національний музей" – режисер Андрій Загданський, продюсер Геннадій Кофман;
  • "Рози. Фільм-кабаре" – режисерка Ірена Стеценко, продюсери Олександра Кравченко, Олег Соснов;
  • "Цей дощ ніколи не скінчиться" – режисерка Аліна Горлова, продюсер Максим Наконечний.

Найкращий анімаційний фільм:

  • "Глибока вода" – режисерка Анна Дудко, продюсерки Олена Голубєва, Ксенія Єфанова;
  • "Непотрібні речі" – режисер Дмитро Лісенбарт, продюсер Віталій Хало;
  • "Тигр блукає поруч" – режисерка Анастасія Фалілеєва, продюсер Михаль Маргуліс;
  • "Papier-mâché" – режисерка Анастасія Фалілеєва, продюсер Михаль Маргуліс.

Відкриття року:

  • "Із зав’язаними очима" – режисер Тарас Дронь, продюсери Валерія Сочивець, Олександр Берба;
  • "Рози. Фільм-кабаре" – режисерка Ірена Стеценко, продюсери Олександра Кравченко, Олег Соснов;
  • "Стоп-Земля" – режисерка Катерина Горностай, продюсери Віталій Шереметьєв, Віка Хоменко, Наталія Лібет, Ольга Бесхмельниціна;
  • "Я працюю на цвинтарі" – режисер Олексій Тараненко, продюсер Андрій Корнієнко.

Найкращий режисер/режисерка:

  • Аліна Горлова – "Цей дощ ніколи не скінчиться"
  • Катерина Горностай – "Стоп-Земля"
  • Олег Сенцов – "Носоріг"
  • Дмитро Томашпольский – "Сторонній".

Найкращий актор:

  • Михайло Дзюба – "Королі репу";
  • Роман Луцький – "Безславні кріпаки";
  • Віталій Салій – "Я працюю на цвинтарі";
  • Сергій Філімонов – "Носоріг".

Найкраща акторка:

  • Ірма Вітовська – "Між нами";
  • Марина Кошкіна – "Із зав'язаними очима";
  • Наталія Половинка – "Мати Апостолів";
  • Марія Федорченко – "Стоп-Земля".

Найкращий сценарій фільму (ігрові повнометражні та ігрові короткометражні фільми):

  • Катерина Горностай – "Стоп-Земля";
  • Мирослав Латик, Олексій Комаровський, Роман Магрук – "Королі репу";
  • Олег Сенцов – "Носоріг";
  • Дмитро Томашпольский – "Сторонній".

За досягнення (українським авторам робіт про українське чи зарубіжне кіно, а також зарубіжним авторам робіт про українське кіно – кінокритикам, кінознавцям, журналістам, кураторам, блогерам):

  • Наріман Алієв – серія подкастів "Мінкультпривіт", другий сезон;
  • Андрій Алферов – "Польоти уві сні та наяву. Виставка";
  • Станіслав Битюцький, Арсеній Князьков, Станіслав Мензелевський, Анна Онуфрієнко, Олександр Телюк (Довженко-Центр) – "Рейтинг 100 кращих українських фільмів в історії";
  • Денис Буданов – цифрова архівація національного кінопроцессу: представлення вітчизняних стрічок, кінофестивалів, кінокритичних публікацій у головних кінобазах мережі.

Нагадаємо, у червні на Книжковому Арсеналі в києві презентували рейтинг 100 найкращих фільмів в історії України.

Минулого року найкращим фільмом премії "Кіноколо" стала драма "Атлантида" Валентина Васяновича.

Національна премія кінокритиків "Кіноколо" – щорічна премія, заснована у 2018 році, що визначає досягнення українського кінематографа та діячів кіноіндустрії за останній рік від імені спільноти кінокритиків України. У 2019 році найкращим фільмом року стала драма "Додому" Нарімана Алієва, у 2018 – драма "Донбас" Сергія Лозниці.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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