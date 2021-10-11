За 9 місяців 2021 року знайшли майже 8 тисяч зниклих осіб

За 9 місяців поточного року знайшли 7886 зниклих осіб, з яких 653 розшукували і в минулих роках. Про це LB.ua стало відомо з відповіді Департаменту карного розшуку Національної поліції на запит журналіста.

Станом на 30 вересня 2021, у розшуку ще перебувало 5640 осіб, з яких 139 – неповнолітні.

Найбільше розшукується у Донецькій області та Києві – 928 та 655 особи відповідно, а найменше у Тернопільській області та Криму – 35 та 16 осіб відповідно. При цьому в частково окупованій Луганській області офіційно всього 278 зниклих безвісті, що менше ніж на Львівщині.

Розшук зниклих осіб не припиняється за строком давності і триває до моменту встановлення особи або ж знаходження місцепоховання або останків. Підстава для розшуку зниклих осіб – заява від родичів або інших осіб, яким стало відомо про зникнення особи. Для пошуку зниклих осіб долучаються за потреби, окрім поліції, представники НГУ та волонтери.