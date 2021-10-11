Пошкоджені локомотив і вагони, люди не постраждали.

Сьогодні вдень на залізничному переїзді на дільниці "Фастів - Житомир" сталася ДТП.

Як повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", о 15:12 поїзд Бахмут Львів зіткнувся з комбайном. Пошкоджені локомотив і вагони, люди не постраждали.

За попередньою інформацією, водій комбайна проігнорував правила дорожнього руху і виїхав на нерегульований переїзд, де в той час наближався пасажирській поїзд №141 Бахмут - Львів.

"Унаслідок зіткнення пошкоджений локомотив поїзда та 6 вагонів. Пасажири та поїзна бригада не постраждали. Комбайнер відмовився від шпиталізації", - сказано в повідомленні.

Фото: пресслужба Укрзалізниці

Пасажирів з вагонів, у яких було розбито вікна, пересадили на інші місця в поїзді.

На місці працює поліція. Через слідчі дії поїзд відправився із затримкою 2 год. 28 хвилин.

Затримок інших рейсів наразі немає.