Макрон може відвідати Київ наприкінці листопада

Це остання можливість для президента Франції виконати обіцянку відвідати Україну до кінця своєї п’ятирічної каденції.

Президент Франції Еммануель Макрон може прилетіти з візитом до Києва наприкінці листопада.

Про це експосол України у Франції Олег Шамшур написав у статті "Чи встигне Макрон приїхати до України?" для "Дзеркала тижня".

“Здається, нарешті питання візиту до України президента Франції (після 23-річної паузи) перейшло у практичну площину. Ввічливо-обнадійливі фрази про те, що в господаря Єлисейського палацу «є бажання, і можливість візиту розглядається», які мені довелося десятки разів чути від французьких колег під час роботи в Парижі, трансформувалися, за моєю інформацією, в узгодження дат і практичного наповнення зустрічі на найвищому рівні. Очевидно, цьому була приурочена істотна частина перемовин під час недавніх відвідин Києва радницею Емманюеля Макрона, колишнім послом Франції в Україні Ізабель Дюмон. Подейкують, що візит відбудеться наприкінці листопада”, – зазначив Шамшур.

За його словами, це остання можливість для Макрона виконати обіцянку відвідати Україну до кінця своєї п’ятирічної каденції.

Далі все в його діяльності буде жорстко підпорядковане графіку виборчої кампанії для перемоги на президентських виборах у квітні 2022 року.

Експосол зауважив, що для України важливо, щоб наші проблеми не зникнули у вирі французького політичного життя напередодні виборів.

“У цьому сенсі, проведення або чергове відтермінування візиту французького очільника дозволить зробити певні висновки щодо ймовірної динаміки двосторонніх відносин, принаймні в найближчій перспективі”, – вважає експосол.

Важливим для України питанням є подальша еволюція “нової російської політики” Макрона: в бік реалізму чи марних розрахунків на взаємодію з метою “покращення умов колективної безпеки та стабільності Європи”, пише Укрінформ.

“Важливо, що почує під час перемовин у Києві (якщо вони відбудуться) Володимир Зеленський від свого французького візаві, якого він на початку президентської кар’єри вважав прикладом для наслідування. Не менш важливо, яким буде "сухий залишок" від його візиту до Москви, що планується зразу після відвідин Києва – за траєкторією Ангели Меркель, тільки у зворотному напрямку”, – резюмував дипломат.

Нагадаємо, влітку Міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан засвідчив намір президента Еммануеля Макрона прибути з візитом в Україну.